Don't Think Şarkı Sözleri
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It doesn't live, it doesn't live
This love doesn't live with you
What does it give? What does it give?
This love doesn't do any good
***
How could I know? How could I know?
Your love is just too cold
And I feel, yes I feel
It doesn't give me any hope
***
And I know and I know and I know and I know
I'm gonna miss you somehow sometime
But I know but I know but I know but I know
You're gonna disappoint me again
***
(I said) Don't think you get me back
***
It doesn't live, it doesn't live
This love doesn't live with you
I was wrong, I was so wrong
You don't know me as I thought
***
What can I do? What can I do?
Cause there's no longer love left for you
You missed your chance just leave me alone
I don't want your love anymore
***
And I know and I know and I know and I know
I'm gonna miss you somehow sometime
But I know but I know but I know but I know
You're gonna disappoint me again
***
Aşk yok yalan, pembe senaryo
Bitsin tamam, oynanan tiyatro
Geçsin zaman, sonu fiyasko
Sonsuz sanan, ne ilk ne de son
***
Adına bestelediğim tüm melodilerimi geri ver öyle git
Geri gelebilme ihtimalini sevemedim çok basit
Sende aşklar on taksit de bizde sevgi tek silim
Format attım anılarıma bırakmadım tek kesit
Ruhum reenkarne aşk benim boy verin
Yalanı duydum yalana doydum kalanı boş verin
Sorular hep basitti aşka dair cevaplarsa komplike
Algılarımda saklı yargım duygularsa tekdüze