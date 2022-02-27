Eyvallah Şarkı Sözleri
Atiye Eyvallah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Eyvallah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eyvallah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Makyaj check
Saç check
High heels check
Bling bling check
***
Hep beraber coşmaya
Eğlenceye koşmaya
Sorunlardan kopmaya
Dans edip oynaşmaya
Çıra gibi tutuşmaya
Ateş olup yayılmaya
Olta atıp avlamaya
Seve seve avlanmaya
***
Güzelim gidelim güzelim
Girelim havaya girelim
***
Tavşan gibi kaçan değil
Aslan gibi coşan gelsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
***
Hep beraber coşmaya
Eğlenceye koşmaya
Sorunlardan kopmaya
Dans edip oynaşmaya
Çıra gibi tutuşmaya
Ateş olup yayılmaya
Olta atıp avlamaya
Seve seve avlanmaya
***
Güzelim gidelim güzelim
Girelim havaya girelim
***
Tavşan gibi kaçan değil
Aslan gibi coşan gelsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
***
Beyler pamuk eller cebe
Gezelim bu gece hadi eğlenmeye
Canımız iki tek atmak ister
Dert ve kederden kaçmak ister
Yok olup zamanda kaybedip kendini
Benliğini yendi mi gene bulmak ister
O hep kendini
Meraklı gözler bizi dikizler
Baskı hep baskı bu baskı eskidi of bizi kastı
Gidelim havaya girelim gezelim
Güzelim bak ben seni üzerim
Benden sana yar olmaz (Miyaavv)
Yar bensiz yatmaz (Hacı Cavcav)
Canıma değsin oh canıma değsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
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Aramızda sıra sıra dağlar yoksa da
Eh aşikar yan yana bile hasretim sana
Yaraları kanatıp acıları unutup
Yüreğime sıkı sarılıp bayılıyorum
Ben sana koşa koşa gelirim gözüm kara
Ah aşkından saya saya vardım sabahlara
Bugünümü unutup yarınıma tutunup canımı da yoluna koyup
Ah seviyorum ben..
***
Yeter yeter yürüyorum yoluna
Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana
Yalan dolan acı keder ne varsa
Gel benimle sil baştan
Bize de bu yakışır
***
Yeter yeter yürüyorum yoluna
Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana
Yalan dolan acı keder ne varsa
Gel benimle sil baştan
Bize de bu yakışır
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