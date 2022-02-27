Makyaj check Saç check High heels check Bling bling check *** Hep beraber coşmaya Eğlenceye koşmaya Sorunlardan kopmaya Dans edip oynaşmaya Çıra gibi tutuşmaya Ateş olup yayılmaya Olta atıp avlamaya Seve seve avlanmaya *** Güzelim gidelim güzelim Girelim havaya girelim *** Tavşan gibi kaçan değil Aslan gibi coşan gelsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim *** Hep beraber coşmaya Eğlenceye koşmaya Sorunlardan kopmaya Dans edip oynaşmaya Çıra gibi tutuşmaya Ateş olup yayılmaya Olta atıp avlamaya Seve seve avlanmaya *** Güzelim gidelim güzelim Girelim havaya girelim *** Tavşan gibi kaçan değil Aslan gibi coşan gelsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim *** Beyler pamuk eller cebe Gezelim bu gece hadi eğlenmeye Canımız iki tek atmak ister Dert ve kederden kaçmak ister Yok olup zamanda kaybedip kendini Benliğini yendi mi gene bulmak ister O hep kendini Meraklı gözler bizi dikizler Baskı hep baskı bu baskı eskidi of bizi kastı Gidelim havaya girelim gezelim Güzelim bak ben seni üzerim Benden sana yar olmaz (Miyaavv) Yar bensiz yatmaz (Hacı Cavcav) Canıma değsin oh canıma değsin *** Gidelim gidelim (Hey!) Kopmaya gidelim (Kop kop!..) Girelim girelim (Ah!) Havaya girelim (Hoppa!) Güzelim güzelim (Mmm!) Hep beraber gülelim (Hahaha!...) Kendimizden geçelim