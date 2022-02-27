Sazlıklardan havalanan Bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız Duyuyorum *** Ve sen bir gökkuşağı kadar Güzelsin Rengarenk ve az sonra gidecek Görüyorum *** Ve ben yağmurlar altında Bir yolcu Islak yorgun tutkulu Yürüyorum *** Sensiz ben yolumu bulamam Haykırmak istiyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak Biliyorum Duyuyorum Görüyorum Konuşamıyorum *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Bu ayrılık akşamında Sen sustuğuma bakma Konuşmaya gücüm yok Beni anla *** Söyleyemediklerimi Bak gözlerimden anla Her zaman yanımda kal Hiç bırakma *** Sensiz ben yolumu bulamam Haykırmak istiyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşamıyorum Konuşamıyorum Konuşamıyorum *** Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak Biliyorum Duyuyorum Görüyorum Konuşamıyorum *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la *** Lara la la la la la la Lara la la la la la la Larala larala larala la la laaa

Sana nasıl muhtacım, anlatsam gelir misin Anlatayım bir dinle, yine de sen bilirsin *** Sahillere dalgalar Dalgalara rüzgarlar Rüzgarlara bulutlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin *** Şöyle bir düşün sevgilim, senin için ben neyim Benim için her şeysin, yine de sen bilirsin *** Bulutlara yağmurlar Yağmurlara topraklar Topraklara ağaçlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin *** Gel de yaşansın şarkılar, uzak olsun uzaklıklar Yalnız kalsın yalnızlıklar, yine de sen bilirsin *** Ağaçlara çiçekler Çiçekler mevsimler Mevsimlere zamanlar muhtaç Ben sana muhtacım, ben sana susamışım Yine de sen bilirsin