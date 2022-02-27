Dünden Yarına Şarkı Sözleri
Atiye Dünden Yarına şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Dünden Yarına şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünden Yarına sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ice şihhat alebeddar
Elitlul hilvi alalallah
Elle ene mali şihhat
Aetini bosi dahilallah
Yeayni
Atini basi dahillallah
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Sana ezelden hastayım
Yokluğunda yastayım
Sana ezelden hastayım
Yokluğunda yastayım
***
Doktorlar çarem değil
Doktorlar çarem değil
Aşkındır benim ilacım
Aşkındır benim ilacım
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Ye mama ena mardani
Beddi hekimil yunani
Davattabib mebyinfeğni
Şovfet habibi ptişfini
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
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Sazlıklardan havalanan
Bir ördek gibi sesin
Ürkek şaşkın kararsız
Duyuyorum
***
Ve sen bir gökkuşağı kadar
Güzelsin
Rengarenk ve az sonra gidecek
Görüyorum
***
Ve ben yağmurlar altında
Bir yolcu
Islak yorgun tutkulu
Yürüyorum
***
Sensiz ben yolumu bulamam
Haykırmak istiyorum
***
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
***
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
***
Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak
Biliyorum
Duyuyorum
Görüyorum
Konuşamıyorum
***
Lara la la la la la la
Lara la la la la la la
Larala larala larala la la
***
Lara la la la la la la
Lara la la la la la la
Larala larala larala la la
***
Bu ayrılık akşamında
Sen sustuğuma bakma
Konuşmaya gücüm yok
Beni anla
***
Söyleyemediklerimi
Bak gözlerimden anla
Her zaman yanımda kal
Hiç bırakma
***
Sensiz ben yolumu bulamam
Haykırmak istiyorum
***
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
***
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
Konuşamıyorum
***
Konuşursam gözyaşlarım beni boğacak
Biliyorum
Duyuyorum
Görüyorum
Konuşamıyorum
***
Lara la la la la la la
Lara la la la la la la
Larala larala larala la la
***
Lara la la la la la la
Lara la la la la la la
Larala larala larala la la laaa
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Sana nasıl muhtacım, anlatsam gelir misin
Anlatayım bir dinle, yine de sen bilirsin
***
Sahillere dalgalar
Dalgalara rüzgarlar
Rüzgarlara bulutlar muhtaç
Ben sana muhtacım, ben sana susamışım
Yine de sen bilirsin
***
Şöyle bir düşün sevgilim, senin için ben neyim
Benim için her şeysin, yine de sen bilirsin
***
Bulutlara yağmurlar
Yağmurlara topraklar
Topraklara ağaçlar muhtaç
Ben sana muhtacım, ben sana susamışım
Yine de sen bilirsin
***
Gel de yaşansın şarkılar, uzak olsun uzaklıklar
Yalnız kalsın yalnızlıklar, yine de sen bilirsin
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Ağaçlara çiçekler
Çiçekler mevsimler
Mevsimlere zamanlar muhtaç
Ben sana muhtacım, ben sana susamışım
Yine de sen bilirsin
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