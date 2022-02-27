İnşallah Canım Ya Şarkı Sözleri
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Sabah uyanıp dönerken yatağında
Beni özle hiç sebepsiz
Öylesine bakarken ona buna beni özle
İşsiz, işsiz
***
Akşam eve giderken
Ya da yolda yürürken meteliksiz
Beni ne kadar sevemediğini
Hep hatırla yeteneksiz
Kalbin aşkta çok beceriksiz
***
Belki bir gün buluşuruz
Yine özle beni
İnşallah canım ya
***
Başka biri unutturur
Beni bekle tabi
İnşallah canım ya
***
Belki bir gün buluşuruz
Yine özle beni
İnşallah canım ya
***
Başka biri unutturur
Beni bekle tabi
İnşallah canım ya
***
Sabah uyanıp dönerken yatağında
Beni özle hiç sebepsiz
Öylesine bakarken ona buna beni özle
İşsiz, işsiz
***
Akşam eve giderken
Ya da yolda yürürken meteliksiz
Beni ne kadar sevemediğini
Hep hatırla yeteneksiz
Kalbin aşkta çok beceriksiz
***
Belki bir gün buluşuruz
Yine özle beni
İnşallah canım ya
***
Başka biri unutturur
Beni bekle tabi
İnşallah canım ya
***
Saçlarıma ay ışığı vururken özle beni
Mutluluğu ararken herkes gibi bekle beni
***
Belki bir gün buluşuruz
Yine özle beni
İnşallah canım ya
***
Başka biri unutturur
Beni bekle tabi
İnşallah canım ya