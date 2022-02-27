Sabah uyanıp dönerken yatağında Beni özle hiç sebepsiz Öylesine bakarken ona buna beni özle İşsiz, işsiz *** Akşam eve giderken Ya da yolda yürürken meteliksiz Beni ne kadar sevemediğini Hep hatırla yeteneksiz Kalbin aşkta çok beceriksiz *** Belki bir gün buluşuruz Yine özle beni İnşallah canım ya *** Başka biri unutturur Beni bekle tabi İnşallah canım ya *** Belki bir gün buluşuruz Yine özle beni İnşallah canım ya *** Başka biri unutturur Beni bekle tabi İnşallah canım ya *** Sabah uyanıp dönerken yatağında Beni özle hiç sebepsiz Öylesine bakarken ona buna beni özle İşsiz, işsiz *** Akşam eve giderken Ya da yolda yürürken meteliksiz Beni ne kadar sevemediğini Hep hatırla yeteneksiz Kalbin aşkta çok beceriksiz *** Belki bir gün buluşuruz Yine özle beni İnşallah canım ya *** Başka biri unutturur Beni bekle tabi İnşallah canım ya *** Saçlarıma ay ışığı vururken özle beni Mutluluğu ararken herkes gibi bekle beni *** Belki bir gün buluşuruz Yine özle beni İnşallah canım ya *** Başka biri unutturur Beni bekle tabi İnşallah canım ya