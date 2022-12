Daha çok küçücüksün yeni bir hayat var önünde Kendini bilirsen yürüdüğün yol seninle Yeni doğmuş bir bebek yeni açmış bir çiçek gibi *** Bir ömür var önümde yaşarım istediğim gibi Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan Biliyorum ben böyleyim Yeter ki iste sakın korkma hayattan Farkındayım seninleyim *** Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal! Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal! *** Tut elimi, duy sesimi Belki zor olacak içini yakacak Düşsen bile kalk yeniden Bana sarılarak göster sevdiğini (kal) *** Bir gün her şey değişir Anlamak zor gelir bazen Bir gün herkеs değişir Yenilmek zor gеlir zaten *** Benim hayallerim var Benim bitmeyen umutlarım Ama bazen yalnızım Sessiz solgun sokaklarda *** Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan Biliyorum ben böyleyim Yeter ki iste sakın korkma hayattan Farkındayım seninleyim *** Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal! Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal! *** Tut elimi, duy sesimi Belki zor olacak içini yakacak Düşsen bile kalk yeniden Bana sarılarak göster sevdiğini *** Ne kadar zor gelse de bazen Ağlamak gelse de içinden En karanlık günde bile Sakın korkma güneş doğsun içinde (kal!)

Ben bilmece doldurmam Lafı pek dolandırmam İki tam bir yarım şu Kalbimi utandırmam *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na *** Gelmeyen taş olsun mu? Arasın mı dursun mu? En güzel günlerinde Sarı yaprak olsun mu? *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na

Sana hayaller getirdim Beraber izleriz diye Sana sundum en güzelini Beraber seçeriz diye *** Yorulmadım sevmekten Yorulmadım vazgeçmemekten Yorulmadım hayal etmekten Anlarsın diye beklemekten *** Özledim seni aramayı yanında olmayı Özledim seni özgürce koklamayı okşamayı Özledim sana her halinle sarılmayı Seninle senin olmayı *** Ben sana aşığım her şeyi bile bile Hadi seçelim bir yaşam seve seve

Muamma bitmez ki Aklından gitmez ki *** Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki İçimi bilen hissetmez mi? Bul kendini al sevgini İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Unut gitsin... Sen teksin *** Delice seven susup bekler mi? Ben istesem evet desem Muamma biter mi? Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Kalp bitkin... Muamma bitmez ki Unut gitsin... Sen teksin Aşk gelsin... Muamma bitmez ki