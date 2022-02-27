Gzone Rainbow Anthems, Vol. 2 Şarkı Sözleri
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Atiye
Gzone Rainbow Anthems, Vol. 2
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O yakıcı bakışlar, kor gibi yanışlar
Yıkılmış gönlüm, ne adaklar adar
***
Boşuna kaçışlar, sel gibi yaşlar
Çileli ömrümde doldu sayfalar
***
E daha dur daha dur
Daha dur daha dur
E daha dur daha dur
Hak yazarsa olur
***
Hem kul hem de pul
Bir de aşk çifte kavrulur
***
Yananı görür Allah
Görür inşallah
Çaresi yoktur maazallah
***
Yananı görür Allah
Görür inşallah
Çaresi yoktur maazallah