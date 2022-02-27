O yakıcı bakışlar, kor gibi yanışlar Yıkılmış gönlüm, ne adaklar adar *** Boşuna kaçışlar, sel gibi yaşlar Çileli ömrümde doldu sayfalar *** E daha dur daha dur Daha dur daha dur E daha dur daha dur Hak yazarsa olur *** Hem kul hem de pul Bir de aşk çifte kavrulur *** Yananı görür Allah Görür inşallah Çaresi yoktur maazallah *** Yananı görür Allah Görür inşallah Çaresi yoktur maazallah