Muamma bitmez ki Aklından gitmez ki *** Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki İçimi bilen hissetmez mi? Bul kendini al sevgini İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Unut gitsin... Sen teksin *** Delice seven susup bekler mi? Ben istesem evet desem Muamma biter mi? Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Kalp bitkin... Muamma bitmez ki Unut gitsin... Sen teksin Aşk gelsin... Muamma bitmez ki