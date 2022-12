Seve Seve Seve Seve Durdu Sanma Kalp Sustu Kirpikler Filikasızsan Öyle Dur Beni Seyretme Biraz Da Sen Yüz Denizde Bulduğun Senin Olur *** Seni Seve Seve Seve Seve Gizler Alevinde Yüzün Her Halinle Hayalimde Korktum Hayaletinle *** Nasıl Yani Bütün Bize Bu Olanlar Zaman Çok Çabuk Geçiyor Diye Özleten Bekleten Beklenen Ümitleri Elinde Bir Tane Gül Olmaz Mı Be *** Seve Seve Seve Seve *** Nasıl Yani Bütün Bize Bu Olanlar Zaman Çok Çabuk Geçiyor Diye Özleten Bekleten Beklenen Ümitleri Elinde Bir Tane Gül Olmaz Mı Be