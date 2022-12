Salla (Remiks) Hangi aşk yola gelir ki? Acı veren biri mutlu eder mi? Aldatan aldanırmış, değer mi? *** Bahane bol gönül dara düşünce İnsan hata yapar mı sevince? Sınırları çizersin giderse *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Hangi aşk yola gelir ki? Acı veren biri mutlu eder mi? Aldatan aldanırmış, değer mi? *** Bahane bol gönül dara düşünce İnsan hata yapar mı sevince? Sınırları çizersin giderse *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla

Bile Bile Bir arada olabilmek ne mümkün Bir arada kalabilmek İmkansız Seneler alıp gitmiş Ne var ne yoksa her şeyi *** İnanılmaz değişen ben miyim İnanılmaz bu yabancı da kim Sen misin böyle uzak Veda sözleri söyleyen *** Geri dönmek inan işten değil Hani var ya tutamazsın kendini Bir ümitle ya olursa dersin hep Bile bile her şeyin bittiğini *** Sonradan kor, sonradan kor Ayrılıklar an be an Akıp gider zaman sana aldırmadan...

İki Gözüm Yok mu, senin insafın yok mu Bir güler yüzün çok mu Dağ mısın taş mısın Uzak mı, bu eda bu hal tuzak mı Hak mısın bana yasak mı Dost musun düşman mısın *** İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet, bu ne çok hasret Gel barışalım artık *** Canözüm bahar geldi Dalları kiraz bastı Yedi kat eller yakınım oldu Gel kavuşalım artık *** Yok mu, senin insafın yok mu Bir güler yüzün çok mu Dağ mısın taş mısın Uzak mı, bu eda bu hal tuzak mı Hak mısın bana yasak mı Dost musun düşman mısın *** İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet, bu ne çok hasret Gel barışalım artık *** Canözüm bahar geldi Dalları kiraz bastı Yedi kat eller yakınım oldu Gel kavuşalım artık *** İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet, bu ne çok hasret Gel barışalım artık *** Canözüm bahar geldi Dalları kiraz bastı Yedi kat eller yakınım oldu Gel kavuşalım artık...

Kaçın Kurası Gönül gözüm kapalı Bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı Her yerine bayılıyorum *** Yavrum baban nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli *** Anam babam aman Kaçın kurası bu Ne baş belası bu Gönül kirası *** Anam babam aman Kaçın kurası bu Ne baş belası bu Gönül kirası ah... *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara nazlara Sözlere sazlara eyvallah

Le Le Le Gözümün içine baka baka oynaşıyor ellerle Cehennemde yanarsın sen bu dudu dillerle Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le la havle *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Seni bana dediler de ben inanmadım Ateşlerde korlarda böyle yanmadım Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım Kader böyle para pul mal yok avuçta elde Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım Kader böyle para pul mal yok avuçta elde *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le Le le le le le le le Le le le le le le le laaa... Le le le le le le le Le le le le le le le Le le le le le le le laaa... *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi

Onursuz Olmasın Aşk Bak, yüreğime bak Ateşimi gör, içimi hisset Hadi hazırım yeter ki Onursuz olmasın aşk *** Gel, sokağıma gel Penceremi aç, yatağıma gel Hadi hazırım yeter ki Onursuz olmasın aşk *** Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem *** Bak, yüreğime bak Ateşimi gör, içimi hisset Hadi hazırım yeter ki Onursuz olmasın aşk *** Gel, sokağıma gel Penceremi aç, yatağıma gel Hadi hazırım yeter ki Onursuz olmasın aşk *** Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem *** Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem

Seni Yerler Sen bizim mahalleye geldin geleli canım Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik O endam eda nedir öyle hey yavrum Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık *** Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde Komşunun kızı kampta sporda stepte Terzi Mukadder satıp savdı malı mülkü Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette *** Sen bizim mahalleye geldin geleli canım Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik O endam eda nedir öyle hey yavrum Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık *** Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye ye kıtır kıtır Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye yeee... *** Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider *** Bu kadar cilvelisi olur mu be erkeğin Delikanlı mısın kız mısın Anlıyalım artık hop usta Sen başımıza bela mısın *** Sen bizim mahalleye geldin geleli canım Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik O endam eda nedir öyle hey yavrum Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık *** Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde Komşunun kızı kampta sporda stepte Terzi Mukadder satıp savdı malı mülkü Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette *** Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye ye kıtır kıtır Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye yeee... *** Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider Ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye Çıtır çıtır

Yalnızlık Senfonisi Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum bekliyorum bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum bekliyorum bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum bekliyorum bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum bekliyorum bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum