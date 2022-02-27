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Atiye Salla (remıx) Salla (remıx) Hangi aşk yola gelir ki? Acı veren biri mutlu eder mi? Aldatan aldanırmış, değer mi? *** Bahane bol gönül dara düşünce İnsan hata yapar mı sevince? Sınırları çizersin giderse *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Hangi aşk yola gelir ki? Acı veren biri mutlu eder mi? *** Aldatan aldanırmış, değer mi? Bahane bol gönül dara düşünce İnsan hata yapar mı sevince? Sınırları çizersin giderse *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla *** Üzeni yolla, isterse dönsün sonra Salla, ardına bakma asla Yolla, aldatan aldansın, salla Tüm Şarkıları