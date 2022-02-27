-
Yaşıyor sanki aldananlar
Kalbi bi' marka, aşkı moda sananlar
Acılar gülmüş şimdilerde
Yalana sönmüş hep yananlar
***
Herkes aşksız bak seferde
Yalnızlıklar, hepsi perde
Örtülmüşken perde perde
Gerçekleri buldum sende
***
Ne şekilli kalpler ruhun mihengi
Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi
Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi
Sözlerin üstümde aşkımın rengi
***
Bu gönül asla sensizliği seçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
***
Ne şekilli kalpler ruhun mihengi
Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi
Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi
Sözlerin üstümde aşkımın rengi
***
Bu gönül asla sensizliği seçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
***
Yaşıyor sanki aldananlar
Kalbi bi' marka, aşkı moda sananlar
Acılar gülmüş şimdilerde
Yalana sönmüş hep yananlar
***
Herkes aşksız bak seferde
Yalnızlıklar, hepsi perde
Örtülmüşken perde perde
Gerçekleri buldum sende
***
Ne şekilli kalpler ruhun mihengi
Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi
Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi
Sözlerin üstümde aşkımın rengi
***
Bu gönül asla sensizliği seçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
***
Ne şekilli kalpler ruhun mihengi
Ne şık, rüküş sözler dünyanın dengi
Kimseleri takmam, bu kalp seni sevdi
Sözlerin üstümde aşkımın rengi
***
Bu gönül asla sensizliği seçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
***
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
Senin modan asla geçmez
-
Hey sen ordaki yaklaş
Kendinden uzaklaş
Gel bana doğru
Koş sınırlarını aş
Sırlarını paylaş
Gözünmü korktu
***
Uzatma kur saatini
Bekliyor seni müthiş yangınlar
Öyle deli sevelimki
Sorsunlar bizi kim bu çılgınlar
***
Şişt eller yukarı
Hop aşkını sökül
Bu gece soygun var
Teslim ol bana
Aç kalbini hadi
Her şeyini dökül
Bu gece soygun var
***
Çal kalp hırsızlığına
Yok hala bir ceza
Meleğe uyma
***
Kal benle biraz daha
Ne kaldı sabaha
Kimseyi duyma
***
Uzatma kur saatini
Bekliyor seni müthiş yangınlar
Öyle deli sevelimki
Sorsunlar bizi kim bu çılgınlar
***
Şişt eller yukarı
Hop aşkını sökül
Bu gece soygun var
Teslim ol bana
Aç kalbini hadi
Her şeyini dökül
Bu gece soygun var
-
Koptum gitti koptum senden
Bir mesele kalmadı
Sen ayakta uyuklarken
Ruhun bile duymadı
***
Dört köşeyim daha şimdi ben
Nerdeymiş aklım önceden
Hakkaten
***
Heryerde aşk var bi gören yok
Seni burda bi tutan yok
Sen yolcusun yolcu kal
***
Uyanda gel bir gün görüşürüz
Senin için bişiler düşünürüz
Kozumuzu o gün bölüşürüz
***
Uyanda gel bir gün görüşürüz
Senin için güzel şeyler düşünürüz
Kozumuzu o gün bölüşürüz
***
Aradığın her neyse burada değil beyaz
perdede
Aşk havadan nem kapar
Düz yolda batar çıkar
***
Dört köşeyim daha şimdiden
Nerdeymiş aklım önceden
Harbiden
***
Pusulam şaşmış dümenim yok
Firenim tutmaz haberim yok
Ya ateşim çok ya kalbim yok
-
Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor
Bir elim tutmuyor hayat sensiz bir yarım
***
Koşuyorum sebepsiz, nefesim yetersiz
Kaldım ben sensiz yarım
***
Ya habibi, bekletme sevdiğini
Dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri
***
Ya habibi kaybetme sevdiğini
Dünya dönüyor aşka haydi sen de dön geri
Ya habibi kalbimin sahibi
Ya habibi
***
Bir gözüm görmüyor, bir kulağım duymuyor
Bir elim tutmuyor hayat sensiz bir yarım
***
Koşuyorum sebepsiz, nefesim yetersiz
Kaldım ben sensiz yarım
***
Ya habibi, bekletme sevdiğini
Dünya dönüyor ama günler dönmüyor geri
***
Ya habibi kaybetme sevdiğini
Dünya dönüyor aşka haydi sen de dön geri
Ya habibi kalbimin sahibi
Ya habibi kalbimin sahibi
Ya habibi...
-
Buldun beni (buldun beni)
Sevdim seni (sevdim seni)
Bil ki olmadı benzeri
***
Çapkın seni (çapkın seni)
Kandım sana (kandım sana)
Çıktım senin için yola
***
Durmadım, sapmadım dağ tepe derken
Yorulmadım, yılmadım fırtınalar koparken
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru yoldan
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımnda
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana
***
Durma gel doğru bana
Durma gel doğru bana
***
Buldun beni (buldun beni)
Sevdim seni (sevdim seni)
Bil ki olmadı benzeri
***
Çapkın seni (çapkın seni)
Kandım sana (kandım sana)
Çıktım senin için yola
***
Durmadım, sapmadım dağ tepe derken
Yorulmadım, yılmadım fırtınalar koparken
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru yoldan
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana
***
Durma haydi gel
(Durma haydi gel)
Durma
(Durma haydi)
Durma haydi gel
***
Durma haydi gel
(Durma haydi gel)
Durma
(Durma haydi)
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana
***
Durma haydi gel, hadi durma durma yol ayrımında
Uçuruma sağdan, çıkmaza soldan sapma gel doğru bana
***
Durma haydi gel
(Durma haydi gel)
Durma
(Durma haydi)
Durma haydi gel
***
Durma haydi gel
(Durma haydi gel)
Durma
(Durma haydi)
(Durma gel doğru bana)
-
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Bir dileğim var
Göründüğün gibi ol
Bir dileğim var
Olduğun gibi görün, görün bana
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Bir dileğim var
Göründüğün gibi ol
Bir dileğim var
Olduğun gibi görün
***
Konuşmamdan değil
Susmamdan kork
Doğrulardan değil
Yalanlardan...
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Kork, korkma
Ben senin yanındayım
Sen dürüst oldukça
***
Kork, korkma
Ben senin yanındayım
Sen dürüst oldukça, oldukça
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
***
Korktuğun için sevme
Sevdiğin için kork
Varlığımdan değil
Yokluğumdan kork
-
Bugün hasret seni seçti
Senelerce beni özle diye
Ve adalet kırdı geçti
Her ne varsa o kötü kalbinde
***
Kime gitsen, kimi sevsen
Hep o ağrı vuracak içine
Sonun olsan, yine doğsan
Sonuç aynı, acılar içinde
***
Üç aşk var
İki yaralı, bi' hain
Bize kıyalı zor hâlin
Yarının acıya talim
***
Bugün hasret seni seçti
Senelerce beni özle diye
Ve adalet kırdı geçti
Her ne varsa o kötü kalbinde
***
Kime gitsen, kimi sevsen
Hep o ağrı vuracak içine
Sonun olsan, yine doğsan
Sonuç aynı, acılar içinde
***
Üç aşk var
İki yaralı, bi' hain
Bize kıyalı zor hâlin
Yarının acıya talim
***
Oh-oh-oh-oh-oh
Yarının acıya talim
Ah, ah, oh-oh-oh
***
Kime gitsen, kimi sevsen (kimi sevsen)
Hep o ağrı (hep o ağrı) vuracak içine
Sonun olsan (sonun olsan), yine doğsan (yine doğsan)
Sonuç aynı (sonuç aynı), acılar içinde
***
Üç aşk var (üç aşk var)
İki yaralı, bi' hain (hain)
Bize kıyalı zor hâlin (zor hâlin, zor)
Yarının acıya talim
-
Bir karavanım olsa, atlasam da bassam gaza
Bi' güzellik yapsa, güneş hiç batmasa
Dertleri bir bir atıp sallansam da doya doya
Bak millet uçmuş, ben kalmışım yaya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Bir gemi beni alsa, götürse bur'dan uzaklara
Bi' güzellik yapsa, rüzgâr hiç durmasa
Ah be bir yolu olsa, karışsam şu dalgalara
Dertleri bir bir atıp gülsem doya doya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını
"Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var
Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı
Şöyle hayata gelişine vurasım var
***
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa nankör bu dünya
Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de
Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya
***
Nankör bu dünya
-
Ya bi' kere evet
Ya sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya
Bi' şans ver
Of hayır sevme beni
Napıyım ben elimde değil seviyorum seni
İstemiyorum sevme git başkasını sev
Başkası olmaz seni istiyorum
Git başımdan bi' sus lütfen ya bi' sus
***
Aşık olsan üzülsen de
Yavaş yavaş süzülsen de
Sevsen beni görmesem de olsun
Uzak dursam bakmasam da
Sağ gösterip sollasam da
Hem naz yapıp hem kaçsam da olsun
***
Git başımdan of desem de
Çok tatlısın bilmesen de
Peşindeyim gizlesem de olsun
***
Seviyorum, elimde değil ki aşkım
Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım
Seviyorum, dünyayı bile dolaştım
Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın
***
Yalvarsan vazgeçmesem de
Çok uzattın bak desem de
Bir şans bile versem de olsun
Kalk şurdan kalk git desem de
Beklesen de gelmesem de
Of desem de puf desem de olsun
Bu iş olmaz yaş desem de
Bir müddet görüşmesek de
Öpsem desen yok desem de olsun
***
Seviyorum, elimde değil ki aşkım
Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım
Seviyorum, dünyayı bile dolaştım
Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın
***
Çaktırmam ben hiç kimseye, içimde rüzgarlar esse
Uzaktan sevsem de seni olsun
Görenler diyorlar deli, bir ben var benden içeri
Halimi hiç bilmesen de olsun
***
Seviyorum, elimde değil ki aşkım
Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım
Seviyorum, dünyayı bile dolaştım
Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın
***
Seviyorum, elimde değil ki aşkım
Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım
Seviyorum, dünyayı bile dolaştım
Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın
***
Git nereye gidiyorsan git yurtdışına git oraya git buraya git
Git başımdan ya bitti
Napıyım ben elimde değil seviyorum işte
İstemiyorum sevme git başımdan başkasını sev
Unutamıyorum
Of ya bi' sus lütfen bi' sus bi' sus
-
Her gün değil, her an değil
Her nefeste acıyor, her yerim
Ne bir defa, ne bin defa
Kalmadı göz yaşı ağlamaya
***
Sor, diyemem sana zor
Yaşayan ben, sen değil tercüme edemem çok zor
Sor, diyemem sana zor
Yaşayan ben sen değil tercüme edemem çok zor
***
Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin
Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim
Ama ben bilirim
Ben çektim
Kalbime gömdüm
***
Her gün değil, her an değil
Her nefeste acıyor, her yerim
Ne bir defa, ne bin defa
Kalmadı göz yaşı ağlamaya
***
Sor, diyemem sana zor
Yaşayan ben, sen değil tercüme edemem çok zor
Sor, diyemem sana zor
Yaşayan ben sen değil tercüme edemem çok zor
***
Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin
Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim
Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin
Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim
Ama ben bilirim (ben bilirim)
Ben çektim
Kalbime gömdüm, gömdüm
Ben bilirim
Ben çektim
Kalbime gömdüm, ooh
***
Diyemem, diyemem sana sor
Diyemem, diyemem zor
Diyemem, diyemem sana sor
Diyemem, diyemem zor, zor
***
Diyemem, diyemem
Diyemem, diyemem diyemem zor, zor, zor
Çok zor, zor
Kalbime gömdüm