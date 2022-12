Bir karavanım olsa, atlasam da bassam gaza Bi' güzellik yapsa, güneş hiç batmasa Dertleri bir bir atıp sallansam da doya doya Bak millet uçmuş, ben kalmışım yaya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Bir gemi beni alsa, götürse bur'dan uzaklara Bi' güzellik yapsa, rüzgâr hiç durmasa Ah be bir yolu olsa, karışsam şu dalgalara Dertleri bir bir atıp gülsem doya doya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Çatlatıp sabır taşını, hafif kaldırıp kaşını "Yeter, yeter be dünya", diye bağırasım var Silip gözümün yaşını alıp gitsem şu başımı Şöyle hayata gelişine vurasım var *** Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa nankör bu dünya Kafalar fora, öyle de olmuyor böyle de Bırak nasıl olsa bonkör bu dünya *** Nankör bu dünya

Ya bi' kere evet Ya sen ne laftan anlamaz bir şeysin ya Bi' şans ver Of hayır sevme beni Napıyım ben elimde değil seviyorum seni İstemiyorum sevme git başkasını sev Başkası olmaz seni istiyorum Git başımdan bi' sus lütfen ya bi' sus *** Aşık olsan üzülsen de Yavaş yavaş süzülsen de Sevsen beni görmesem de olsun Uzak dursam bakmasam da Sağ gösterip sollasam da Hem naz yapıp hem kaçsam da olsun *** Git başımdan of desem de Çok tatlısın bilmesen de Peşindeyim gizlesem de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Yalvarsan vazgeçmesem de Çok uzattın bak desem de Bir şans bile versem de olsun Kalk şurdan kalk git desem de Beklesen de gelmesem de Of desem de puf desem de olsun Bu iş olmaz yaş desem de Bir müddet görüşmesek de Öpsem desen yok desem de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Çaktırmam ben hiç kimseye, içimde rüzgarlar esse Uzaktan sevsem de seni olsun Görenler diyorlar deli, bir ben var benden içeri Halimi hiç bilmesen de olsun *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Seviyorum, elimde değil ki aşkım Seviyorum, kaçamadım çok uğraştım Seviyorum, dünyayı bile dolaştım Seviyorum, varsa yoksa hep senin aşkın *** Git nereye gidiyorsan git yurtdışına git oraya git buraya git Git başımdan ya bitti Napıyım ben elimde değil seviyorum işte İstemiyorum sevme git başımdan başkasını sev Unutamıyorum Of ya bi' sus lütfen bi' sus bi' sus

Her gün değil, her an değil Her nefeste acıyor, her yerim Ne bir defa, ne bin defa Kalmadı göz yaşı ağlamaya *** Sor, diyemem sana zor Yaşayan ben, sen değil tercüme edemem çok zor Sor, diyemem sana zor Yaşayan ben sen değil tercüme edemem çok zor *** Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim Ama ben bilirim Ben çektim Kalbime gömdüm *** Her gün değil, her an değil Her nefeste acıyor, her yerim Ne bir defa, ne bin defa Kalmadı göz yaşı ağlamaya *** Sor, diyemem sana zor Yaşayan ben, sen değil tercüme edemem çok zor Sor, diyemem sana zor Yaşayan ben sen değil tercüme edemem çok zor *** Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim Alıştığını kaybetmek nedir bilir misin Benim seni kaybettiğim gibi sevgilim Ama ben bilirim (ben bilirim) Ben çektim Kalbime gömdüm, gömdüm Ben bilirim Ben çektim Kalbime gömdüm, ooh *** Diyemem, diyemem sana sor Diyemem, diyemem zor Diyemem, diyemem sana sor Diyemem, diyemem zor, zor *** Diyemem, diyemem Diyemem, diyemem diyemem zor, zor, zor Çok zor, zor Kalbime gömdüm