-
Sen kendine yalancı bir mevsim yaratıp terk ettin
Buraya kadarmış gerisi kadermiş dedin ve bitirdin
***
Sen kendine yalancı bir mevsim yaratıp terk ettin
Buraya kadarmış gerisi kadermiş dedin ve bitirdin
***
Ama mevsimi gelmedi ki
Ayrılığımızın
Özlemim bitmedi ki
Dinmedi gözyaşlarım
***
Ne yaprak dökülüyor
Ne yağmur ne de kar
Yarattığın mevsim hilekar
Ne deniz ne güneş
Ne de toprak isyankar
Yarattığın mevsim hilekar
-
Ben bilmece doldurmam
Lafı pek dolandırmam
İki tam bir yarım şu
Kalbimi utandırmam
***
Sen gülleri dikensiz
İstiyorsun isteme
Yüzüm kolay gülmüyor
Kırılmışım bir kere
***
Öfke nöbetlerinden
Sahte gülüşlerinden
İğneli sözlerinden
Dersimi almışım ben
***
Aşkına da sana da
Geçmiş olsun bana da
Senden her şey beklenir
Na nana na na
***
Gelmeyen taş olsun mu?
Arasın mı dursun mu?
En güzel günlerinde
Sarı yaprak olsun mu?
***
Sen gülleri dikensiz
İstiyorsun isteme
Yüzüm kolay gülmüyor
Kırılmışım bir kere
***
Öfke nöbetlerinden
Sahte gülüşlerinden
İğneli sözlerinden
Dersimi almışım ben
***
Aşkına da sana da
Geçmiş olsun bana da
Senden her şey beklenir
Na nana na na
-
Sana hayaller getirdim
Beraber izleriz diye
Sana sundum en güzelini
Beraber seçeriz diye
***
Yorulmadım sevmekten
Yorulmadım vazgeçmemekten
Yorulmadım hayal etmekten
Anlarsın diye beklemekten
***
Özledim seni aramayı yanında olmayı
Özledim seni özgürce koklamayı okşamayı
Özledim sana her halinle sarılmayı
Seninle senin olmayı
***
Ben sana aşığım her şeyi bile bile
Hadi seçelim bir yaşam seve seve
-
Günaydın günaydın, günün aydın
Komplike bir aşk, gözümüz aydın
Uyurken bir güzel sayıkladın
Bari rüyanda uslu dursaydın
***
Kendini çölde susamış saydın
İçkini getiren çıtırlara kandın
Zehir de getirse içilir sandın
Gülümsedin, sayıkladın, yumuşadın, oynadın
Bari bir gün düzgün uyansaydın
***
Ben seni rüyalarında yakalıyorum
Çapkın sanma kendini çok komik oluyorsun
***
Kendini haremde padişah sandın
Meyveyi veren huriye kandın
Yazmaya daldın çok havalandın
Gülümsedin, sayıkladın, yumuşadın, oynadın
Bari bir gün düzgün davransaydın
-
Muamma bitmez ki
Aklından gitmez ki
***
Delice seven kaçıp gider mi?
Aşk iste sen korkma benden
Muamma bitmez ki
İçimi bilen hissetmez mi?
Bul kendini al sevgini
İkimize yetmez mi?
***
Söz miskin... Bıçak keskin
Unut gitsin... Sen teksin
***
Delice seven susup bekler mi?
Ben istesem evet desem
Muamma biter mi?
Bir denesen fark etmez mi?
Al kendini bul sevgimi
İkimize yetmez mi?
***
Söz miskin... Bıçak keskin
Delice seven kaçıp gider mi?
Aşk iste sen korkma benden
Muamma bitmez ki
Bir denesen fark etmez mi?
Al kendini bul sevgimi
İkimize yetmez mi?
***
Söz miskin... Bıçak keskin
Kalp bitkin... Muamma bitmez ki
Unut gitsin... Sen teksin
Aşk gelsin... Muamma bitmez ki
-
Aldatan aldanırmış değer mi?
Bahane bol gönül dara düşünce
İnsan hata yapar mı sevince?
Sınırları çizersin giderse
***
Üzeni yolla
İsterse dönsün sonra
Salla
Ardına bakma asla
Yolla
Aldatan aldansın
Salla
***
Üzeni yolla
İsterse dönsün sonra
Salla
Ardına bakma asla
Yolla
Aldatan aldansın
Salla
-
Daha çok küçücüksün yeni bir hayat var önünde
Kendini bilirsen yürüdüğün yol seninle
Yeni doğmuş bir bebek yeni açmış bir çiçek gibi
***
Bir ömür var önümde yaşarım istediğim gibi
Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan
Biliyorum ben böyleyim
Yeter ki iste sakın korkma hayattan
Farkındayım seninleyim
***
Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal!
Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal!
***
Tut elimi, duy sesimi
Belki zor olacak içini yakacak
Düşsen bile kalk yeniden
Bana sarılarak göster sevdiğini (kal)
***
Bir gün her şey değişir
Anlamak zor gelir bazen
Bir gün herkеs değişir
Yenilmek zor gеlir zaten
***
Benim hayallerim var
Benim bitmeyen umutlarım
Ama bazen yalnızım
Sessiz solgun sokaklarda
***
Bazen sıkılırsın bazen bunalırsın hayattan
Biliyorum ben böyleyim
Yeter ki iste sakın korkma hayattan
Farkındayım seninleyim
***
Kal (kal), kal (kal), kal (kal), hep yanımda kal!
Kal (kal), kal (kal), kal (kal) hep hayatta kal!
***
Tut elimi, duy sesimi
Belki zor olacak içini yakacak
Düşsen bile kalk yeniden
Bana sarılarak göster sevdiğini
***
Ne kadar zor gelse de bazen
Ağlamak gelse de içinden
En karanlık günde bile
Sakın korkma güneş doğsun içinde (kal!)
-
Farkın varsa başkasından
Kazanırsın yorulmadan kalbimde
Kapris yoksa aşktan yana
Ulaşırsın doğru ona vaktinde
Yol alırsın mutlu sona
***
Neye inanırsan bir gün onu yaşarsın
Yorulma asla
Sonuna kadar aşka yüreğini açarsın
Değişme asla
***
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
***
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
***
Farkın varsa başkasından
Kazanırsın yorulmadan kalbimde
Kapris yoksa aşktan yana
Ulaşırsın doğru ona vaktinde
Yol alırsın mutlu sona
***
Neye inanırsan bir gün onu yaşarsın
Yorulma asla
Sonuna kadar aşka yüreğini açarsın
Değişme asla
***
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
***
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
***
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
***
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
Deli ya deli ya deli ya
Aşkım bir bana havama huyuma deli ya
Nasıl da bana
Deli ya deli ya deli ya
Farkım ortada
***
Farkım ortada
(Tamam)
(Tamam)
Farkım ortada
Deli ya
-
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı maviler, atlamak gerek
Sıcak günleri kutlamak gerek
Yüze yüze, yüze yüze sana doğru
Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı kumsallar, uzanmak gerek
Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek
Göbeğimi çeke çeke sana doğru,
Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Dondurma!
Vanilya çilek çikolata!
-
İşte geliyor bu yazın tatlısı:
Atiye,
Güneşin sevdalısı.
Hem izler hem dans edersin
Toplansın herkes,
İşte yılın bombası
***
Dondurma
Vanilya, çilek, çikolata
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı maviler, atlamak gerek
Sıcak günleri kutlamak gerek
Yüze yüze, yüze yüze sana doğru
Sırt üstü olsa da ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Isındı kumsallar, uzanmak gerek
Güneşli günlerde bronzlaşmak gerek
Göbeğimi çeke çeke sana doğru,
Kumlar beni yaksa da, ulaşmak gerek
***
Dondurma, dondurma, dondurma
Vanilya, çilek, çikolatayı unutma
Yüreğimizi ferah tut,
Beni üzüp de aşkımızı dondurma
***
Dondurma!
Vanilya çilek çikolata!
-
Hangi aşk yola gelir ki?
Acı veren biri mutlu eder mi?
Aldatan aldanırmış, değer mi?
***
Bahane bol gönül dara düşünce
İnsan hata yapar mı sevince?
Sınırları çizersin giderse
***
Üzeni yolla, isterse dönsün sonra
Salla, ardına bakma asla
Yolla, aldatan aldansın, salla
***
Üzeni yolla, isterse dönsün sonra
Salla, ardına bakma asla
Yolla, aldatan aldansın, salla
***
Hangi aşk yola gelir ki?
Acı veren biri mutlu eder mi?
Aldatan aldanırmış, değer mi?
***
Bahane bol gönül dara düşünce
İnsan hata yapar mı sevince?
Sınırları çizersin giderse
***
Üzeni yolla, isterse dönsün sonra
Salla, ardına bakma asla
Yolla, aldatan aldansın, salla
***
Üzeni yolla, isterse dönsün sonra
Salla, ardına bakma asla
Yolla, aldatan aldansın, salla
***
Üzeni yolla, isterse dönsün sonra
Salla, ardına bakma asla
Yolla, aldatan aldansın, salla