Ben bilmece doldurmam Lafı pek dolandırmam İki tam bir yarım şu Kalbimi utandırmam *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na *** Gelmeyen taş olsun mu? Arasın mı dursun mu? En güzel günlerinde Sarı yaprak olsun mu? *** Sen gülleri dikensiz İstiyorsun isteme Yüzüm kolay gülmüyor Kırılmışım bir kere *** Öfke nöbetlerinden Sahte gülüşlerinden İğneli sözlerinden Dersimi almışım ben *** Aşkına da sana da Geçmiş olsun bana da Senden her şey beklenir Na nana na na

Sana hayaller getirdim Beraber izleriz diye Sana sundum en güzelini Beraber seçeriz diye *** Yorulmadım sevmekten Yorulmadım vazgeçmemekten Yorulmadım hayal etmekten Anlarsın diye beklemekten *** Özledim seni aramayı yanında olmayı Özledim seni özgürce koklamayı okşamayı Özledim sana her halinle sarılmayı Seninle senin olmayı *** Ben sana aşığım her şeyi bile bile Hadi seçelim bir yaşam seve seve

Muamma bitmez ki Aklından gitmez ki *** Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki İçimi bilen hissetmez mi? Bul kendini al sevgini İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Unut gitsin... Sen teksin *** Delice seven susup bekler mi? Ben istesem evet desem Muamma biter mi? Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Delice seven kaçıp gider mi? Aşk iste sen korkma benden Muamma bitmez ki Bir denesen fark etmez mi? Al kendini bul sevgimi İkimize yetmez mi? *** Söz miskin... Bıçak keskin Kalp bitkin... Muamma bitmez ki Unut gitsin... Sen teksin Aşk gelsin... Muamma bitmez ki