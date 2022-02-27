Budur Şarkı Sözleri
Atiye Budur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Budur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Budur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni kimse aramasın
Beni kimse sormasın
Ne gerek var zorlamaya
Beni kırmak için
***
Beni kimse yakmasın
Boş yere hiç yormasın
Yanıma bile gelmesin
Yaralarımı sevmeye
***
Yanıyor kalbim zaten hiç durmadan
İçime düşen bu sahte gülüş son isyan
Ama sen durmadın yalanların ve suçtun
Geri dönmeyeceğimi bile bile
Yalnızca üzmek için
***
Yalnızca üzmek için konuştun
Saatlerce telefonda
İçimdeki son parçayı kopardın sonunda
-
Aylardır çıkıyoruz
Kahve, çay anlaşıyoruz
Kalmadı park gezmediğimiz
Kalmadı mağaza girmediğimiz
Geceleri konuşursun
Planlar yapıp uyutursun
En önemlisini unutursun
Heyecandan yutkunursun
***
Elimi tutman sürdü bir ay
Saçımı okşaman altı ay
Madem ciddisin
Oyalama usandırma
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
***
Hadi utanma Ahmet
***
Aylardır çıkıyoruz
Kahve, çay anlaşıyoruz
Kalmadı park gezmediğimiz
Kalmadı mağaza girmediğimiz
Geceleri konuşursun
Planlar yapıp uyutursun
En önemlisini unutursun
Heyecandan yutkunursun
***
Elimi tutman sürdü bir ay
Saçımı okşaman altı ay
Madem ciddisin
Oyalama usandırma
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bir son nokta
***
Hadi utanma Ahmet
***
Koy bir son nokta
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bu işe son nokta
Hadi utanma Ahmet
Mutlu et bir zahmet
***
Al götür sev okşa
Koy bir son nokta
Ahmet
-
Yani böyle yani şöyle kıvırma hadi söyle
Hala seviyorsun tapıyorsun
Ama evet deyince kaçıyorsun
O zaman da konuşma sayıklama
Arkamdan kovalama
Acı neymiş anla yoksa
Sürerim acıyı ağzına
***
Hayatıma gün katamam
Ama günüme hayat katarım
E boşuna kürek çekemem asla
Ama yeni bir aşka yelken açarım
***
Herkes dese de ver bi' şans daha
Affetmem ben yalvarsa da
Herkes dese ver iki şans daha
Asla evet demem bi' daha
***
Yok yok yok Asla asla asla asla
Herkes dese de son bi' şans daha
Asla evet demem bi' daha
***
Sen şımardın sen arandın
Kendini ne diye paslanmaz sandın
Sen kendini ne sandın?
-
Baba özledim seni çok özledim
Olmaz mı olmasan uzaklarda
Hani anlatırdın ya
Dağda bir odada
***
Yedi kardeş paylaşırdınız
Acı tatlı ama ortaklaşa
Yalın ayaklarla yağmurda karda
Çalışırdınız bir arada
***
Biliyor musun baba razıyım hatta
Yalın ayaklarımla işe koşmaya
Güneşin altında pamuk toplamaya
Yeter ki sen ol yanımda
***
Biliyor musun baba razıyım hatta
Yalın ayaklarımla işe koşmaya
Güneşin altında pamuk toplamaya
Yeter ki sen ol yanımda
-
Ben giderim Batum'a
Batum'un batağına
Pencereden içeri
Al beni yatağına
***
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana hey
***
Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortağı
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı
***
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana hey
-
Binbir gece masalı gibisin
Oyunun içinde oyunların var
Gel memleket meselesi değil aşk
***
Gel memleket meselesi değil aşk
İnsan unutur her şeyi her an
Kor hançeri yüreğini dağlar
***
Ömrün sonu kelebek gibidir
Göz açıncaya bitecek bir gün
Aşk kalbinin değerini anlar
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Gel memleket meselesi değil aşk
İnsan unutur her şeyi her an
Kor hançeri yüreğini dağlar
***
Ömrün sonu kelebek gibidir
Göz açıncaya bitecek bir gün
Aşk kalbinin değerini anlar
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Bu mudur? Budur! Bu mudur?
Gel gel gel gel
-
Makyaj check
Saç check
High heels check
Bling bling check
***
Hep beraber coşmaya
Eğlenceye koşmaya
Sorunlardan kopmaya
Dans edip oynaşmaya
Çıra gibi tutuşmaya
Ateş olup yayılmaya
Olta atıp avlamaya
Seve seve avlanmaya
***
Güzelim gidelim güzelim
Girelim havaya girelim
***
Tavşan gibi kaçan değil
Aslan gibi coşan gelsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
***
Hep beraber coşmaya
Eğlenceye koşmaya
Sorunlardan kopmaya
Dans edip oynaşmaya
Çıra gibi tutuşmaya
Ateş olup yayılmaya
Olta atıp avlamaya
Seve seve avlanmaya
***
Güzelim gidelim güzelim
Girelim havaya girelim
***
Tavşan gibi kaçan değil
Aslan gibi coşan gelsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
***
Beyler pamuk eller cebe
Gezelim bu gece hadi eğlenmeye
Canımız iki tek atmak ister
Dert ve kederden kaçmak ister
Yok olup zamanda kaybedip kendini
Benliğini yendi mi gene bulmak ister
O hep kendini
Meraklı gözler bizi dikizler
Baskı hep baskı bu baskı eskidi of bizi kastı
Gidelim havaya girelim gezelim
Güzelim bak ben seni üzerim
Benden sana yar olmaz (Miyaavv)
Yar bensiz yatmaz (Hacı Cavcav)
Canıma değsin oh canıma değsin
***
Gidelim gidelim (Hey!)
Kopmaya gidelim (Kop kop!..)
Girelim girelim (Ah!)
Havaya girelim (Hoppa!)
Güzelim güzelim (Mmm!)
Hep beraber gülelim (Hahaha!...)
Kendimizden geçelim
-
Ice şihhat alebeddar
Elitlul hilvi alalallah
Elle ene mali şihhat
Aetini bosi dahilallah
Yeayni
Atini basi dahillallah
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Sana ezelden hastayım
Yokluğunda yastayım
Sana ezelden hastayım
Yokluğunda yastayım
***
Doktorlar çarem değil
Doktorlar çarem değil
Aşkındır benim ilacım
Aşkındır benim ilacım
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
***
Ye mama ena mardani
Beddi hekimil yunani
Davattabib mebyinfeğni
Şovfet habibi ptişfini
***
Hali hali hal
Meli meli mel
Hali hali hal
Meli meli mel
-
Sabahın dibi oldu ortalarda yoksun
Tenimi bıraktın nefesinden yoksun
***
Ne edeyim simidimi peynirinden yoksun
Ne edeyim besteyi sözlerinden yoksun
***
Bi' bilsem yerini toplarım inekleri
Sütün kapında dolsun
***
Bi' duysam sesini toplarım petekleri
Balın kapında dolsun
***
"Türkiye'de 4 buçuk milyon inek,
Milyonlarca koyun vardır.
İnek öküzün karısı, dananın anasıdır.
İnek öküze, öküz trene bakar.
İnek kutsaldır.
İnek klonlanır.
İneğe tapılır.
Dört gözlere inek denir.
Çalışkanlara inek denir.
İneklere inek denir..."
-
Binbir gece masalı gibisin
Oyunun içinde oyunların var
Gel memleket meselesi değil aşk
***
Gel memleket meselesi değil aşk
İnsan unutur her şeyi her an
Kor hançeri yüreğini dağlar
***
Ömrün sonu kelebek gibidir
Göz açıncaya bitecek bir gün
Aşk kalbinin değerini anlar
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Gel memleket meselesi değil aşk
İnsan unutur her şeyi her an
Kor hançeri yüreğini dağlar
***
Ömrün sonu kelebek gibidir
Göz açıncaya bitecek bir gün
Aşk kalbinin değerini anlar
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Bu mudur? Budur
Yürek her şeyi sana buyurur
Yut gel yeminlerini bana ne
Aşk mesele
***
Bu mudur dokunmadan
Aşk lütfen duyurur
Kalp kalbe karşı değil kime ne
Aşk mesele
***
Bu mudur? Budur! Bu mudur?
Gel gel gel gel