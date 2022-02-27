Volga Tamöz No: 2 Şarkı Sözleri
Atiye Volga Tamöz No: 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Atiye Volga Tamöz No: 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Volga Tamöz No: 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
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Nasıl görünür hayat
Sen önde aşk ardındayken
Ne çok kar yağan bir manzara
Ne kabahatmiş
Sevmek öyle masumken
Ne uzunmuş aşkın akşamları
***
Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi
Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim
***
Aşk eğil önümde
Dağ gibi kalbimde küçücüksün
Aşk eğil eğil önümde
Dev gibi kalbimde küçücüksün
-
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Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum