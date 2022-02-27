Zamansız Aşklar Şarkı Sözleri
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Beni özlediysen, seni özlediysem
Vardır bir sebebi, çözelim ebedi
Beni özlediysen, seni özlediysem
Vardır bir sebebi, haydi çözelim ebedi
***
Zamansız aşklar yalansız başlar
Zamansız aşklar yalansız başlar
Kıvılcım saklar
Gönlümden geçen belli
Gönlümden geçen belli
Ah ya sevgili, sensin bedeli
***
Beni beklediysen, seni beklediysem
Vardır bir sebebi, çözelim ebedi
Beni beklediysen, seni beklediysem
Vardır bir sebebi, haydi çözelim ebedi
***
Zamansız aşklar yalansız başlar
Zamansız aşklar yalansız başlar
Kıvılcım saklar
Gönlümden geçen belli
Gönlümden geçen belli
Ah ya sevgili, sensin bedeli
***
Zamansız aşklar yalansız başlar
Yalansız başlar zamansız başlar
Kıvılcım saklar
Gönlümden geçen belli
Gönlümden geçen belli
Ah ya sevgili
Ah ya sevgili
Ah ya sevgili, sensin bedeli