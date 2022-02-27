Beni özlediysen, seni özlediysem Vardır bir sebebi, çözelim ebedi Beni özlediysen, seni özlediysem Vardır bir sebebi, haydi çözelim ebedi *** Zamansız aşklar yalansız başlar Zamansız aşklar yalansız başlar Kıvılcım saklar Gönlümden geçen belli Gönlümden geçen belli Ah ya sevgili, sensin bedeli *** Beni beklediysen, seni beklediysem Vardır bir sebebi, çözelim ebedi Beni beklediysen, seni beklediysem Vardır bir sebebi, haydi çözelim ebedi *** Zamansız aşklar yalansız başlar Zamansız aşklar yalansız başlar Kıvılcım saklar Gönlümden geçen belli Gönlümden geçen belli Ah ya sevgili, sensin bedeli *** Zamansız aşklar yalansız başlar Yalansız başlar zamansız başlar Kıvılcım saklar Gönlümden geçen belli Gönlümden geçen belli Ah ya sevgili Ah ya sevgili Ah ya sevgili, sensin bedeli