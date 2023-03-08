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7/24 Dinle Ava Max
Not Your Barbie Girl

Not Your Barbie Girl

Yabancı Pop

10 Parça | 29:34
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Not Your Barbie Girl

Ava Max 03:06
02

The Motto

Ava Max 02:44
03

Who's Laughing Now

Ava Max 02:58
04

Sweet but Psycho

Ava Max 03:07
05

So Am I

Ava Max 03:03
06

Salt

Ava Max 03:00
07

Million Dollar Baby

Ava Max 03:04
08

Alone feat. Alan Walker

Ava Max 02:57
09

Kings & Queens

Ava Max 02:42
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