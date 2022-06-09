Ayaz Erdoğan

Hep Mi Ben Şarkı Sözleri
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İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
***
İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah
***
Hiç anlamadılar
Gönülde yatan
Tek derdiniz para pul
Sevmek ne pahal
***
Ne villa, araba
Ne lüks bir telefon
Sonumuz mezarda
Geriye ne kaldı?
***
Bi' ara sıra sor, sor hâlimi nasıl
Ekle üstüme dert, çektim billah sabır
Ne istediysem yok, olmadı hiçbi' şey
Söylesene bana, kaldı kaç adım?
***
Yandım, nedense sönemiyorum
Bile bile yürüyorum hâlâ
Önümü göremiyorum
Bu dertten yeter
***
İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
***
İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah
***
Susmasaydın bari (yeah)
Kanmasaydım sana
Bilmeden tutundum
Düşerken bi' yandan
***
Yanlış hesaplar bu
Dediler, "Baba çek çek"
İçkiler yan masadan
İnadına koştum durdum hep
***
Bi' yanım nefret ediyo', neden?
Tüm yükleri üzerimden alın
Gücüm yetmiyo'
Bi' heves, etmedim pes asla
***
Kader bize nasip etmiyo'
Yine de boşver olanların önemi yok
Beni bırak
İstemem, kalmaz yanına kâr
Bi' daha yak, beni de, beni de (a-ah)
Sevmenin harbiden bi' bedeli var
***
İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden?
***
İnan hep mi ben?
Düşüce'm yerden yere
Bilmem, kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden? A-ah