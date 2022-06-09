Ayaz Erdoğan

İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? *** İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? A-ah *** Hiç anlamadılar Gönülde yatan Tek derdiniz para pul Sevmek ne pahal *** Ne villa, araba Ne lüks bir telefon Sonumuz mezarda Geriye ne kaldı? *** Bi' ara sıra sor, sor hâlimi nasıl Ekle üstüme dert, çektim billah sabır Ne istediysem yok, olmadı hiçbi' şey Söylesene bana, kaldı kaç adım? *** Yandım, nedense sönemiyorum Bile bile yürüyorum hâlâ Önümü göremiyorum Bu dertten yeter *** İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? *** İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? A-ah *** Susmasaydın bari (yeah) Kanmasaydım sana Bilmeden tutundum Düşerken bi' yandan *** Yanlış hesaplar bu Dediler, "Baba çek çek" İçkiler yan masadan İnadına koştum durdum hep *** Bi' yanım nefret ediyo', neden? Tüm yükleri üzerimden alın Gücüm yetmiyo' Bi' heves, etmedim pes asla *** Kader bize nasip etmiyo' Yine de boşver olanların önemi yok Beni bırak İstemem, kalmaz yanına kâr Bi' daha yak, beni de, beni de (a-ah) Sevmenin harbiden bi' bedeli var *** İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? *** İnan hep mi ben? Düşüce'm yerden yere Bilmem, kaçıncı derdim bile Ölsem koyamazsın onu yerime Ne oldu gülüm bize birden? A-ah