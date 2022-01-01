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7/24 Dinle Aydilge

Aydilge

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01

Yollara Düşsem

02

Kaçsam Ege`ye

03

Yine Ben Aşık Oldum

04

Yangın Var

05

Kiralık Aşk (Sen misin İlacım)

... KAPAT
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Albümler

Parmak İzlerin Aydilge

Bal Gibi Aydilge

Nasıl İnansam Aydilge

Bir Kedim Var Aydilge

Aşk Yüzünden Aydilge

Hayat Şaşırtır Aydilge

Yo Yo Yo Aydilge

Aşk Olmak Aydilge

Yangın Var Aydilge

Kiralık Aşk Aydilge

Yalnizlikla Yaptim Aydilge

Kaçsam Egeye Aydilge

Kilit Aydilge

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