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Aydilge
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Yollara Düşsem
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02
Kaçsam Ege`ye
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03
Yine Ben Aşık Oldum
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04
Yangın Var
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05
Kiralık Aşk (Sen misin İlacım)
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