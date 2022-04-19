Aydın Öztürk, Tunceli’nin Pertek ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi’ni bitiremeden ayrılmak zorunda kaldı. 1983'te siyasal nedenlerle tutuklandı. İlk şiir kitabı olan Yanardağ Sıcağında ile 12 Eylül 1980 sonrasında cezaevlerinden yükselen şiirin sürdürücüleri arasında yer aldı. Cezaevindeyken yazdığı “Dayanır Yürek” adlı şiirini ikinci kitabı olan romanına isim olarak aldı. Şairliğinin yanı sıra müzisyenliği ile de tanınır. Besteci ve yorumcu olarak müzikle uğraşan Öztürk’ün yazdığı şiirler Yavuz Bingöl, Onur Akın gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.