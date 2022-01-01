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Ayfer Er
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01
Segah Peşrev
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Yusuf Paşa
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02
Hüzzam Peşrev
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Osman Bey
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03
Kalbim Yanıyor
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cengizhan Altuntaş
Besteci:
Talat Er
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04
Zalim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cengizhan Altuntaş
Besteci:
Talat Er
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05
Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
H.Münir Ebcioğlu
Besteci:
Cevdet Çağla
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Ağlatma Ne Olur
Ayfer Er
Türk Sanat Müziği
Ayfer Er
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