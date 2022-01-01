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7/24 Dinle Ayhan Aşan

Ayhan Aşan

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01

Aşığım Sana

02

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

03

Ben Sana Yandım

04

Sağım Solum Yalan

05

Ararım Seni

... KAPAT
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Albümler

Sen de mi? Ayhan Aşan

Gidemezsin Ayhan Aşan

Bekârım (Aman) Ayhan Aşan

Ararım Seni Ayhan Aşan

Yaralım (Dön Gayri) Ayhan Aşan

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