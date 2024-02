Ayla Çelik

Altın Sarısı (Erhan Bayrak Versiyon) Birer ikişer yandı Karşı kıyının ışıkları Bütün sırlarıyla meydanda Şehrin aşıkları *** Işıl ışıl bildiğin Kuytularda bile sevda Unutup da sildiğim Ne varsa şimdi karşımda *** Kimi evlerde, kimi yollarda Kimi yabancı kollarda Kimi sen gibi, kimi ben gibi Yine yalancı sonlarda *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Birer ikişer yandı Karşı kıyının ışıkları Bütün sırlarıyla meydanda Şehrin aşıkları *** Işıl ışıl bildiğin Kuytularda bile sevda Unutup da sildiğim Ne varsa şimdi karşımda *** Kimi evlerde, kimi yollarda Kimi yabancı kollarda Kimi sen gibi, kimi ben gibi Yine yalancı sonlarda *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı

Aynalı Dolap Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun Başka bir tel sallanıyor uzakta Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana Nerde kaldı yolda mıdır acaba? *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik Senle ben biz olmayı becerebilseydik

Aşk Şarkıları Söylememem gereken her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bi' şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli *** Söylememem her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bir şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli

Bağdat Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber Derdi yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım bugün *** Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber Derdi yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım bugün *** Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim

Haberim Var Sana oturup diller dökemem Kırıp dizimi bi' kenara çökemem Aynı dili konuşamıyoruz Bu saatten sonra istesem de sökemem Attığın her adımdan aldığın her nefesten haberim var Girdiğin her delikten yaktığın her yürekten haberim var Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme Sana oturup diller dökemem Kırıp dizimi bi' kenara çökemem Aynı dili konuşamıyoruz Bu saatten sonra istesem de sökemem Attığın her adımdan aldığın her nefesten haberim var Girdiğin her delikten yaktığın her yürekten haberim var Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme Yanıyorum ah, ölüyorum ah Bitiyorum zannetme