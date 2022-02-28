Ayla Çelik

Altın Sarısı Şarkı Sözleri
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Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı