Ayla Çelik

Birer ikişer yandı Karşı kıyının ışıkları Bütün sırlarıyla meydanda Şehrin aşıkları *** Işıl ışıl bildiğin Kuytularda bile sevda Unutup da sildiğim Ne varsa şimdi karşımda *** Kimi evlerde, kimi yollarda Kimi yabancı kollarda Kimi sen gibi, kimi ben gibi Yine yalancı sonlarda *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Birer ikişer yandı Karşı kıyının ışıkları Bütün sırlarıyla meydanda Şehrin aşıkları *** Işıl ışıl bildiğin Kuytularda bile sevda Unutup da sildiğim Ne varsa şimdi karşımda *** Kimi evlerde, kimi yollarda Kimi yabancı kollarda Kimi sen gibi, kimi ben gibi Yine yalancı sonlarda *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı *** Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sende yılın gönül yarası Bu gece sende acı çekmenin sırası Bu gece sevdam altın sarısı