Ayla Çelik

Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken