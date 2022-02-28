Ayla Çelik

Aşk Şarkıları Söylememem gereken her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bi' şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli *** Söylememem her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bir şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli

Aşık Oldum Giderken Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken

Daha Bi Aşık Ben senden bi' adım öteye bile gidemem Sevda bu Başka bi' şey diyemem *** Her sabah Daha bi' âşık uyanıyorum Seviyorum, seviyorum Doyamıyorum *** Dünyada başka bi' şey dilemem Ölsem ben senden vazgeçemem Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum Seviyorum seviyorum Doyamıyorum *** Gece gece seni göresim geliyor Olur olmaz gülesim geliyor Öpe öpe öldüresim geliyor Oradan buradan *** Keşke bi' kalbim daha olsa Biraz daha sevsem seni Öyle aşığım öyle deli Öyle senin yok evveli Ben senden bir adım öteye bile gidemem