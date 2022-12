Ayla Çelik

Söylememem gereken her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bi' şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli *** Söylememem her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bir şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli