Ayla Çelik

Ay Işığı Şarkı Sözleri
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Ben olsaydım la başlayan
Cümleler kurup
Vurup vurup hatalarımı yüzüme
Karşımda durup
***
Her şey hakkında
Hiç bir şey bilmeden
Beni anlayamazsın
***
Benim senden ödüm kopar
Haberin var mı?
Ödüm kopar karanlığında kaybolmaktan
Ama bir gülüşünle değişir ya dünya
Nasıl güzel, inanamazsın
***
Gece de güzel, ay ışığı da
Bi’ yukarda, bi’ aşağıda
Bi’ içeride, bi’ dışarıda
Gece de güzel, ay ışığı da
Bi’ yukarda, bi’ aşağıda
Bi’ içeride, bi’ dışarıda
***
Ve sen, ve ben, ve biz
Bi’ muamma
***
Benim senden ödüm kopar
Haberin var mı?
Ödüm kopar karanlığında kaybolmaktan
Ama bir gülüşünle değişir ya dünya
Nasıl güzel, inanamazsın
***
Gece de güzel, ay ışığı da
Bi’ yukarda, bi’ aşağıda
Bi’ içeride, bi’ dışarıda
Gece de güzel, ay ışığı da
Bi’ yukarda, bi’ aşağıda
Bi’ içeride, bi’ dışarıda
***
Ve sen, ve ben, ve biz
Bi’ muamma