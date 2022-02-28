Ayla Çelik

Ben olsaydım la başlayan Cümleler kurup Vurup vurup hatalarımı yüzüme Karşımda durup *** Her şey hakkında Hiç bir şey bilmeden Beni anlayamazsın *** Benim senden ödüm kopar Haberin var mı? Ödüm kopar karanlığında kaybolmaktan Ama bir gülüşünle değişir ya dünya Nasıl güzel, inanamazsın *** Gece de güzel, ay ışığı da Bi’ yukarda, bi’ aşağıda Bi’ içeride, bi’ dışarıda Gece de güzel, ay ışığı da Bi’ yukarda, bi’ aşağıda Bi’ içeride, bi’ dışarıda *** Ve sen, ve ben, ve biz Bi’ muamma *** Benim senden ödüm kopar Haberin var mı? Ödüm kopar karanlığında kaybolmaktan Ama bir gülüşünle değişir ya dünya Nasıl güzel, inanamazsın *** Gece de güzel, ay ışığı da Bi’ yukarda, bi’ aşağıda Bi’ içeride, bi’ dışarıda Gece de güzel, ay ışığı da Bi’ yukarda, bi’ aşağıda Bi’ içeride, bi’ dışarıda *** Ve sen, ve ben, ve biz Bi’ muamma