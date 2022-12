Ayla Çelik

Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun Başka bir tel sallanıyor uzakta Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana Nerde kaldı yolda mıdır acaba? *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik Senle ben biz olmayı becerebilseydik