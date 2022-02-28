Ayla Çelik

Bağdat Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber Derdi yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım bugün *** Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber Derdi yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım bugün *** Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim *** Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim

Aynalı Dolap Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun Başka bir tel sallanıyor uzakta Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana Nerde kaldı yolda mıdır acaba? *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik Senle ben biz olmayı becerebilseydik