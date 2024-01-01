Ayla Çelik

-
Yine bugünlerde
Bi' gariplikler var üzerinde
Sanıyorum yine
Geziniyorsun çok derinlerde
Dalma fazla dalma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Yapma gülüm yapma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Geziniyorsun
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Geziniyorsun
Gözlerinden belli
Yine derin derin düşünüyorsun
Hayır dedin amma
Ben olmayınca bakışıyorsun
Dalma fazla dalma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Yapma gülüm yapma
Yazıktır yazıktır şu gözlerine
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Geziniyorsun
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Geziniyorsun
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Çok derinlerde
Geziniyorsun
Çok derinlerde
Geziniyorsun
-
Ne çok şey kattın ömrüme
Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı senden öğrendim
Senin gibi gidenler unutulmuyor
***
Bu sevda ancak seninle sevda olurdu
Seni tanımak bile benim için gururdu
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Ne çok şey kattın ömrüme
Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı senden öğrendim
Senin gibi gidenler unutulmuyor
***
Bu sevda ancak seninle sevda olurdu
Seni tanımak bile benim için gururdu
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
***
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Âşık oldum giderken
-
Ben senden bi' adım öteye bile gidemem
Sevda bu
Başka bi' şey diyemem
***
Her sabah
Daha bi' âşık uyanıyorum
Seviyorum, seviyorum
Doyamıyorum
***
Dünyada başka bi' şey dilemem
Ölsem ben senden vazgeçemem
Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum
Seviyorum seviyorum
Doyamıyorum
***
Gece gece seni göresim geliyor
Olur olmaz gülesim geliyor
Öpe öpe öldüresim geliyor
Oradan buradan
***
Keşke bi' kalbim daha olsa
Biraz daha sevsem seni
Öyle aşığım öyle deli
Öyle senin yok evveli
Ben senden bir adım öteye bile gidemem
-
Mecbur mecbur
Bu hayat hep mi mecbur?
Mecbur mecbur
Takılıp kaldık mecbur
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
**
Zalimi güldürdün ya
Seveni öldürdün ya
Beni sahipsiz buldun
Gelişine vur vur dünya
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni.
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Mecbur mecbur
Bu hayat hep mi mecbur?
Mecbur mecbur
Takılıp kaldık mecbur
**
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğini söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Zalimi güldürdün ya
Seveni öldürdün ya
Yine eyvah ki eyvah
İnadına dön dur dünya
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Vallahi çok sevdim
Billahi çok sevdim
Kendimden vazgeçtim
Mecbur mecbur
***
Ah kalbim yeni yetme
Bildiğimi söyletme
Ne olur beni ona etme
Mecbur mecbur
***
Dünyamı zehir ettim
Karşımdan seyrettin
Ben aşktan vazgeçtim
Mecbur mecbur
Mecbur mecbur
Mecbur mecbur
-
Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok
Burnunun Dikine Gitmek Lazım
Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar
Bi' Ileri Iki Geri
Yakınca Gemileri
Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri
Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer
Belki Durulmalıyız
Belki Vurulmalıyız
Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok
Burnunun Dikine Gitmek Lazım
Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar
Bi' Ileri Iki Geri
Yakınca Gemileri
Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri
Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer
Belki Durulmalıyız
Belki Vurulmalıyız
Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek
Nihayetinde Bu Can
Aşkla Uyu, Aşkla Uyan
Yan Bi' Daha Yan
-
Gün yüzü göstermedi bize ayrılık
Yine karanlık, yine karanlık, yine karanlık
Ah gözü kör bize kulağı sağır kaderin
Yine mi yandık, yine mi yandık, yine mi yandık?
İki eli yakamda şimdi yokluğunun
Sana çıkmayan yolun sonundayım
Yine mi kandık, yine mi aldandık?
Yine mi yarım kaldık?
Aşk dediğin zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
Aşk dediğin zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
Gün yüzü göstermedi bize ayrılık
Yine karanlık, yine karanlık, yine karanlık
Ah gözü kör bize kulağı sağır kaderin
Yine yandık, yine yandık, yine mi yandık?
İki eli yakamda şimdi yokluğunun
Sana çıkmayan yolun sonundayım
Yine mi kandık, yine mi aldandık?
Yine mi yarım kaldık?
Aşk dediğin zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
Aşk dediğin zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
Aşk zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
Aşk dediğin zalim bir hükümdar
Çoktan gelmeliydin buralara çoktan
Ah benim zavallı kalbim
Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan
-
Akıp gidiyor zaman
Tutamadık aman aman
Yine mi yandı gönül?
Yine kül yine duman
Bi′ değil iki değil
Ey babam ey
Sonunu bile bile
Zor olana meyil
Gel delirme
Gel de sövme
Tövbe tövbe
Canı cehenneme aşkın
Ne azdan anlar ne çoktan
Canı cehenneme aşkın
Ölüyoruz hiç yoktan
Canı cehenneme aşkın
Ne azdan anlar ne çoktan
Canı cehenneme aşkın
Ölüyoruz hiç yoktan
Akıp gidiyor zaman
Tutamadık aman aman
Yine mi yandı gönül?
Yine kül yine duman
Bi' değil iki değil
Ey babam ey
Sonunu bile bile
Zor olana meyil
Gel delirme
Gel de sövme
Tövbe tövbe
Canı cehenneme aşkın
Ne azdan anlar ne çoktan
Canı cehenneme aşkın
Ölüyoruz hiç yoktan
Canı cehenneme aşkın
Ne azdan anlar ne çoktan
Canı cehenneme aşkın
Ölüyoruz hiç yoktan
Ahh-ahh-ahh
Ölüyoruz yine hiç yoktan
Ahh-ahh-ahh
Ölüyoruz yine hiç yoktan
-
Ölümsüz bir sevdanın günahındayım
Elimde bir kandil, gönül dergahındayım
Suretin hayalinde, ben aslındayım
Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım
Yasaklanmış aşkların gönüllü sevdalısı
Ah başımın belası, İstanbul delikanlısı
Mümkün mü o gözler birini yakmasın?
Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın?
Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum
Allah’ım kimseyi sensiz bırakmasın
Mümkün mü o gözler birini yakmasın?
Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın?
Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum
Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın
Ölümsüz bir sevdanın günahındayım
Elimde bir kandil, gönül dergahındayım
Suretin hayalinde, ben aslındayım
Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım
Yasaklanmış aşkların bi’ günlük sevdalısı
Ah canımın belası, İstanbul delikanlısı
Mümkün mü o gözler birini yakmasın?
Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın?
Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum
Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın
Mümkün mü o gözler birini yakmasın?
Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın?
Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum
Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın
Mümkün mü o gözler birini yakmasın?
Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın?
Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum
Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın
-
Geçişler sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Boyunun ölçüsünü aldın aşktan
Sandığın kadar uzun değilmiş
Ne emek ne emek sevmedin demek
Hadi ordan dünkü bebek
Yalandan, dolandan, havandan, civandan
Havan da egondan bıktı
Yürü bakalım
Geçişler sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Hafifçe sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Boyunun ölçüsünü aldın aşktan
Sandığın kadar uzun değilmiş
Ne emek ne emek sevmedin demek
Hadi ordan dünkü bebek
Yalandan, dolandan, havandan, civandan
Havan da egondan bıktı
Yürü bakalım
Geçişler sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Hafifçe sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Geçişler sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
Hafifçe sağdan
Sağdan sağdan
Hadi yavrum yandan
Yandan yandan
-
Ben seni sevmeyi biliyordum
Yanında uyuyup uyanmayı
Ben seni öpmeyi biliyordum
Yanında giyinip soyunmayı
Ben seni yaşamayı biliyordum
Dar vakitlere sığınmayı
Ben seni seviyordum
Seviyordum sevdanla dağılmayı
Aşk isyandı
Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı
Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı
Söke söke ödetti bak hayat
Aşk isyandı
Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı
Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı
Söke söke ödetti bak hayat
Ben seni sevmeyi biliyordum
Yanında uyuyup uyanmayı
Ben seni öpmeyi biliyordum
Yanında giyinip soyunmayı
Ben seni yaşamayı biliyordum
Dar vakitlere sığınmayı
Ben seni seviyordum
Seviyordum sevdanla dağılmayı
Aşk isyandı
Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı
Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı
Söke söke ödetti bak hayat
Aşk isyandı
Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı
Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı
Söke söke ödetti bak hayat
-
Biraz bekleseydin
Kızgınlığım geçerdi belki
Sarılıp, sarılıp
Sarılıp, barışırdık
Bi' kere öpseydin
Havamız değişirdik sanki
Bi' daha, bi' daha
Bi' daha tanışırdık
Yine damdan düşer gibi
Gelsen diyorum
Duymak istediğin buysa
Seviyorum
Seviyorum, hâlâ seviyorum
İçimiz yanıyo mu?
Yanıyo, yanıyo
Başımız dönüyo mu?
Dönüyo, dönüyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
İçimiz yanıyo mu?
Yanıyo, yanıyo
Başımız dönüyo mu?
Dönüyo, dönüyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
Biraz bekleseydin
Kızgınlığım geçerdi belki
Sarılıp, sarılıp
Sarılıp, barışırdık
Bi' kere öpseydin
Havamız değişirdik sanki
Bi' daha, bi' daha
Bi' daha tanışırdık
Yine damdan düşer gibi
Gelsen diyorum
Duymak istediğin buysa
Seviyorum
Seviyorum, hâlâ seviyorum
İçimiz yanıyo mu?
Yanıyo, yanıyo
Başımız dönüyo mu?
Dönüyo, dönüyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
İçimiz yanıyo mu?
Yanıyo, yanıyo
Başımız dönüyo mu?
Dönüyo, dönüyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
İçimiz yanıyo mu?
Başımız dönüyo mu?
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
İçimiz yanıyo mu?
Yanıyo, yanıyo
Başımız dönüyo mu?
Dönüyo, dönüyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
Kimse kimseyi böyle sevmiyo
Sevdi zannediyo
-
Kimlerden geldiğimi
Kimlere küstüğümü
Hangi taşa takılıp
Kaç kere düştüğümü
Bilemezsin
Sanki mecburmuş gibi
Zorla gelmişsin gibi
Öyle kalbimi kırıp
Bi' şey olmamış gibi
Gidemezsin
Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak
Bendeki gizli bahçeye at kendini
Sen benim dualarımda benim olsun dediğin
Gel de benim gözümden bi' gör kendini
Yan yan yan benim gibi
Yan yan yan benim gibi
Sanki mecburmuş gibi
Zorla gelmişsin gibi
Öyle kalbimi kırıp
Bi' şey olmamış gibi
Gidemezsin
Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak
Bendeki gizli bahçeye at kendini
Sen benim dualarımda benim olsun dediğin
Gel de benim gözümden bi' gör kendini
Yan yan yan benim gibi
Yan yan yan benim gibi
Yan yan yan benim gibi
-
Huysuzum güzel kardeşim
Çekilmezim, göründüğüm gibi değilim
Türlü türlü huylarımla
Türlü türlü ben kendimi bilirim
Yaktı bizi bu seyri sefer
Affet ne olursun bu sefer, çok üzgünüm
O dediğin şey tutar beni
Hem de tahmininden de ileri inanırım
Kırdığım o kalpleri bi' düşün
Açtığım yaraları hiç sorma
Sen ister vazgeç, istersen zorla
Yine de dönmem sözümden, aşk tutar beni
Yine de dönmem sözümden, aşk tutar beni
Huysuzum güzel kardeşim
Çekilmezim, göründüğüm gibi değilim
Türlü türlü huylarımla
Türlü türlü ben kendimi bilirim
Yaktı bizi bu seyri sefer
Affet ne olursun bu sefer, çok üzgünüm
O dediğin şey tutar beni
Hem de tahmininden de ileri inanırım
Kırdığım o kalpleri bi' düşün
Açtığım yaraları hiç sorma
Sen ister vazgeç, istersen zorla
Yine de dönmem sözümden, aşk tutar beni
Yine de dönmem sözümden, aşk tutar beni
Ama bu seni sevmeme
Ama bu beni sevmene
Ama bu seni düşünmeme
Engel değil
Ama bu seni sevmeme
Ama bu seni görmeme
Ama bu seni düşünmeme
Engel değil