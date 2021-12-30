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7/24 Dinle Ayla Çelik

Ayla Çelik

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01

Bağdat

Ayla Çelik 03:48
02

Yalancılar

Ayla Çelik 03:22
03

Mecbur

Ayla Çelik 03:43
04

Daha Bi Aşık (remiks)

Ayla Çelik 02:53
05

Daha Bi Aşık

Ayla Çelik 03:05

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