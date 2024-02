Ayla Çelik

Kimlerden geldiğimi Kimlere küstüğümü Hangi taşa takılıp Kaç kere düştüğümü Bilemezsin Sanki mecburmuş gibi Zorla gelmişsin gibi Öyle kalbimi kırıp Bi' şey olmamış gibi Gidemezsin Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak Bendeki gizli bahçeye at kendini Sen benim dualarımda benim olsun dediğin Gel de benim gözümden bi' gör kendini Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi Sanki mecburmuş gibi Zorla gelmişsin gibi Öyle kalbimi kırıp Bi' şey olmamış gibi Gidemezsin Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak Bendeki gizli bahçeye at kendini Sen benim dualarımda benim olsun dediğin Gel de benim gözümden bi' gör kendini Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi

Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok Burnunun Dikine Gitmek Lazım Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar Bi' Ileri Iki Geri Yakınca Gemileri Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer Belki Durulmalıyız Belki Vurulmalıyız Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok Burnunun Dikine Gitmek Lazım Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar Bi' Ileri Iki Geri Yakınca Gemileri Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer Belki Durulmalıyız Belki Vurulmalıyız Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan