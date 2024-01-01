Ayla Çelik

Hayat Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda

Tutsana Ellerimi Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? *** Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun?