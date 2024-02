Ayla Çelik

Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat