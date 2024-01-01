Ayla Çelik

Hükümdar Gün yüzü göstermedi bize ayrılık Yine karanlık, yine karanlık, yine karanlık Ah gözü kör bize kulağı sağır kaderin Yine mi yandık, yine mi yandık, yine mi yandık? İki eli yakamda şimdi yokluğunun Sana çıkmayan yolun sonundayım Yine mi kandık, yine mi aldandık? Yine mi yarım kaldık? Aşk dediğin zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan Aşk dediğin zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan Gün yüzü göstermedi bize ayrılık Yine karanlık, yine karanlık, yine karanlık Ah gözü kör bize kulağı sağır kaderin Yine yandık, yine yandık, yine mi yandık? İki eli yakamda şimdi yokluğunun Sana çıkmayan yolun sonundayım Yine mi kandık, yine mi aldandık? Yine mi yarım kaldık? Aşk dediğin zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan Aşk dediğin zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan Aşk zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan Aşk dediğin zalim bir hükümdar Çoktan gelmeliydin buralara çoktan Ah benim zavallı kalbim Yine kendini kimlere bağladın hiç yoktan

Aşık Oldum Giderken Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken

Daha Bi Aşık Ben senden bi' adım öteye bile gidemem Sevda bu Başka bi' şey diyemem *** Her sabah Daha bi' âşık uyanıyorum Seviyorum, seviyorum Doyamıyorum *** Dünyada başka bi' şey dilemem Ölsem ben senden vazgeçemem Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum Seviyorum seviyorum Doyamıyorum *** Gece gece seni göresim geliyor Olur olmaz gülesim geliyor Öpe öpe öldüresim geliyor Oradan buradan *** Keşke bi' kalbim daha olsa Biraz daha sevsem seni Öyle aşığım öyle deli Öyle senin yok evveli Ben senden bir adım öteye bile gidemem

Mecbur Mecbur mecbur Bu hayat hep mi mecbur? Mecbur mecbur Takılıp kaldık mecbur *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur ** Zalimi güldürdün ya Seveni öldürdün ya Beni sahipsiz buldun Gelişine vur vur dünya *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni. Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Mecbur mecbur Bu hayat hep mi mecbur? Mecbur mecbur Takılıp kaldık mecbur ** Ah kalbim yeni yetme Bildiğini söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Zalimi güldürdün ya Seveni öldürdün ya Yine eyvah ki eyvah İnadına dön dur dünya *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Dünyamı zehir ettim Karşımdan seyrettin Ben aşktan vazgeçtim Mecbur mecbur Mecbur mecbur Mecbur mecbur

Yıldırım Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok Burnunun Dikine Gitmek Lazım Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar Bi' Ileri Iki Geri Yakınca Gemileri Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer Belki Durulmalıyız Belki Vurulmalıyız Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Aşka Giden Kestirme Bi' Yol Yok Burnunun Dikine Gitmek Lazım Çok Bilenlerle Dolu Çıkmaz Sokaklar Bi' Ileri Iki Geri Yakınca Gemileri Bi' Daha Denenmez Bildiğin Biri Yıldırım Bi' Yere Iki Düşer Belki Durulmalıyız Belki Vurulmalıyız Hepimiz Aşkın Olası Kurbanlarıyız Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan Alt Tarafı Bir Ömür Sürecek Nihayetinde Bu Can Aşkla Uyu, Aşkla Uyan Yan Bi' Daha Yan

Çok Derinlerde Yine bugünlerde Bi' gariplikler var üzerinde Sanıyorum yine Geziniyorsun çok derinlerde Dalma fazla dalma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Yapma gülüm yapma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Çok derinlerde Çok derinlerde Çok derinlerde Geziniyorsun Çok derinlerde Çok derinlerde Çok derinlerde Geziniyorsun Gözlerinden belli Yine derin derin düşünüyorsun Hayır dedin amma Ben olmayınca bakışıyorsun Dalma fazla dalma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Yapma gülüm yapma Yazıktır yazıktır şu gözlerine Çok derinlerde Çok derinlerde Çok derinlerde Geziniyorsun Çok derinlerde Çok derinlerde Çok derinlerde Geziniyorsun Çok derinlerde Çok derinlerde Çok derinlerde Geziniyorsun Çok derinlerde Geziniyorsun

Canı Cehenneme Akıp gidiyor zaman Tutamadık aman aman Yine mi yandı gönül? Yine kül yine duman Bi′ değil iki değil Ey babam ey Sonunu bile bile Zor olana meyil Gel delirme Gel de sövme Tövbe tövbe Canı cehenneme aşkın Ne azdan anlar ne çoktan Canı cehenneme aşkın Ölüyoruz hiç yoktan Canı cehenneme aşkın Ne azdan anlar ne çoktan Canı cehenneme aşkın Ölüyoruz hiç yoktan Akıp gidiyor zaman Tutamadık aman aman Yine mi yandı gönül? Yine kül yine duman Bi' değil iki değil Ey babam ey Sonunu bile bile Zor olana meyil Gel delirme Gel de sövme Tövbe tövbe Canı cehenneme aşkın Ne azdan anlar ne çoktan Canı cehenneme aşkın Ölüyoruz hiç yoktan Canı cehenneme aşkın Ne azdan anlar ne çoktan Canı cehenneme aşkın Ölüyoruz hiç yoktan Ahh-ahh-ahh Ölüyoruz yine hiç yoktan Ahh-ahh-ahh Ölüyoruz yine hiç yoktan

İstanbul Delikanlısı Ölümsüz bir sevdanın günahındayım Elimde bir kandil, gönül dergahındayım Suretin hayalinde, ben aslındayım Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım Yasaklanmış aşkların gönüllü sevdalısı Ah başımın belası, İstanbul delikanlısı Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah’ım kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Ölümsüz bir sevdanın günahındayım Elimde bir kandil, gönül dergahındayım Suretin hayalinde, ben aslındayım Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım Yasaklanmış aşkların bi’ günlük sevdalısı Ah canımın belası, İstanbul delikanlısı Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın

Dünkü Bebek Geçişler sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Boyunun ölçüsünü aldın aşktan Sandığın kadar uzun değilmiş Ne emek ne emek sevmedin demek Hadi ordan dünkü bebek Yalandan, dolandan, havandan, civandan Havan da egondan bıktı Yürü bakalım Geçişler sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Hafifçe sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Boyunun ölçüsünü aldın aşktan Sandığın kadar uzun değilmiş Ne emek ne emek sevmedin demek Hadi ordan dünkü bebek Yalandan, dolandan, havandan, civandan Havan da egondan bıktı Yürü bakalım Geçişler sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Hafifçe sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Geçişler sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan Hafifçe sağdan Sağdan sağdan Hadi yavrum yandan Yandan yandan

Hayat Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Ben seni sevmeyi biliyordum Yanında uyuyup uyanmayı Ben seni öpmeyi biliyordum Yanında giyinip soyunmayı Ben seni yaşamayı biliyordum Dar vakitlere sığınmayı Ben seni seviyordum Seviyordum sevdanla dağılmayı Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat Aşk isyandı Çalışmadık ki ayrılığı düşmandı Bir seven bir sevmeyen nasıl da pişmandı Söke söke ödetti bak hayat

Yanıyo Biraz bekleseydin Kızgınlığım geçerdi belki Sarılıp, sarılıp Sarılıp, barışırdık Bi' kere öpseydin Havamız değişirdik sanki Bi' daha, bi' daha Bi' daha tanışırdık Yine damdan düşer gibi Gelsen diyorum Duymak istediğin buysa Seviyorum Seviyorum, hâlâ seviyorum İçimiz yanıyo mu? Yanıyo, yanıyo Başımız dönüyo mu? Dönüyo, dönüyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo İçimiz yanıyo mu? Yanıyo, yanıyo Başımız dönüyo mu? Dönüyo, dönüyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo Biraz bekleseydin Kızgınlığım geçerdi belki Sarılıp, sarılıp Sarılıp, barışırdık Bi' kere öpseydin Havamız değişirdik sanki Bi' daha, bi' daha Bi' daha tanışırdık Yine damdan düşer gibi Gelsen diyorum Duymak istediğin buysa Seviyorum Seviyorum, hâlâ seviyorum İçimiz yanıyo mu? Yanıyo, yanıyo Başımız dönüyo mu? Dönüyo, dönüyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo İçimiz yanıyo mu? Yanıyo, yanıyo Başımız dönüyo mu? Dönüyo, dönüyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo İçimiz yanıyo mu? Başımız dönüyo mu? Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo İçimiz yanıyo mu? Yanıyo, yanıyo Başımız dönüyo mu? Dönüyo, dönüyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo Kimse kimseyi böyle sevmiyo Sevdi zannediyo

Gizli Bahçe Kimlerden geldiğimi Kimlere küstüğümü Hangi taşa takılıp Kaç kere düştüğümü Bilemezsin Sanki mecburmuş gibi Zorla gelmişsin gibi Öyle kalbimi kırıp Bi' şey olmamış gibi Gidemezsin Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak Bendeki gizli bahçeye at kendini Sen benim dualarımda benim olsun dediğin Gel de benim gözümden bi' gör kendini Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi Sanki mecburmuş gibi Zorla gelmişsin gibi Öyle kalbimi kırıp Bi' şey olmamış gibi Gidemezsin Sen benim duvarlarımla dövüşmeyi bi' bırak Bendeki gizli bahçeye at kendini Sen benim dualarımda benim olsun dediğin Gel de benim gözümden bi' gör kendini Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi Yan yan yan benim gibi