Ayla Çelik

Ölümsüz bir sevdanın günahındayım Elimde bir kandil, gönül dergahındayım Suretin hayalinde, ben aslındayım Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım Yasaklanmış aşkların gönüllü sevdalısı Ah başımın belası, İstanbul delikanlısı Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah’ım kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Ölümsüz bir sevdanın günahındayım Elimde bir kandil, gönül dergahındayım Suretin hayalinde, ben aslındayım Birazdan çalınır kapım, dert faslındayım Yasaklanmış aşkların bi’ günlük sevdalısı Ah canımın belası, İstanbul delikanlısı Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın Mümkün mü o gözler birini yakmasın? Mümkün mü bir bakan bir daha bakmasın? Kendimden biliyorum, gönülden diliyorum Allah hiç kimseyi sensiz bırakmasın