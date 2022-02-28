Ayla Çelik

Mecbur mecbur Bu hayat hep mi mecbur? Mecbur mecbur Takılıp kaldık mecbur *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur ** Zalimi güldürdün ya Seveni öldürdün ya Beni sahipsiz buldun Gelişine vur vur dünya *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni. Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Mecbur mecbur Bu hayat hep mi mecbur? Mecbur mecbur Takılıp kaldık mecbur ** Ah kalbim yeni yetme Bildiğini söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Zalimi güldürdün ya Seveni öldürdün ya Yine eyvah ki eyvah İnadına dön dur dünya *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Vallahi çok sevdim Billahi çok sevdim Kendimden vazgeçtim Mecbur mecbur *** Ah kalbim yeni yetme Bildiğimi söyletme Ne olur beni ona etme Mecbur mecbur *** Dünyamı zehir ettim Karşımdan seyrettin Ben aşktan vazgeçtim Mecbur mecbur Mecbur mecbur Mecbur mecbur

Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken