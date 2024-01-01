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7/24 Dinle Hediyem

Hediyem Şarkı Sözleri

Ayla Çelik Hediyem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayla Çelik Hediyem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediyem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayla Çelik

Ayla Çelik

Hediyem

  • Neler Oluyor Bize

  • Aşk Layık Olanda Kalmalı

  • Sensiz Olmaz

  • Gibi Gibiyim

  • Hayallerimi Bırak

  • Ankara'dan Abim Geldi

  • Ellerimde Çiçekler

  • Aşık Oluyorum Eyvah

  • Sıcaklardandır

  • Gördüğüme Sevindim

  • Bir Yaz Daha Bitiyor

  • Ağlıyor İstanbul

  • Rüzgar

  • Sen Benim Sarkılarımsın

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