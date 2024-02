Ayla Çelik

İster sev ister sevme ama dön artık Uyanır uyanmaz düşüncemdesin Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve Onlarla beraber penceremdesin Ah be bi tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil Şimdi kim bilir nerelerdesin Ah be bi tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor

Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Aşk layık olanda kalmalı