Ayla Çelik

-
Bir Bebek akşamı rastladım
Şık bir restorandı
Bizim Osman'ın arkadaşıydı
Çok da tatlıydı
Biraz somurtkan, biraz maskülen
Nasılsınız var falan usulen
Bilmez ki iki tek attım mı? dağıtırım burayı ulen
Beni bu Osman öldürdü
Evim ocağımı söndürdü
Yolum yol değil döndürdü
Daha da iflah olmam ben
Beni bu Osman öldürdü
Evim ocağımı söndürdü
Yolum yol değil döndürdü
Daha da iflah olmam ben
Ah yandım yandım, sönmem ben
Ah öldüm öldüm, ne diyon sen
Bir Bebek akşamı rastladım
Şık bir restorandı
Bizim Osman'ın arkadaşıydı
Çok da tatlıydı
Biraz somurtkan, biraz maskülen
Nasılsınızlar falan usulen
Bilmez ki iki tek attım mı? dağıtırım burayı ulen
Beni bu Osman öldürdü
Evim ocağımı söndürdü
Yolum yol değil döndürdü
Daha da iflah olmam ben
Beni bu Osman öldürdü
Evim ocağımı söndürdü
Yolum yol değil döndürdü
Daha da iflah olmam ben
Ah yandım yandım, sönmem ben
Ah öldüm öldüm, ne diyon sen
Ah yandım yandım, sönmem ben
Ah öldüm öldüm, ne diyon sen
-
Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun
Başka bir tel sallanıyor uzakta
Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana
Nerde kaldı yolda mıdır acaba?
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
-
Söylememem gereken her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bi' şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
***
Söylememem her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bir şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
-
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
-
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
-
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
-
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Birer ikişer yandı
Karşı kıyının ışıkları
Bütün sırlarıyla meydanda
Şehrin aşıkları
***
Işıl ışıl bildiğin
Kuytularda bile sevda
Unutup da sildiğim
Ne varsa şimdi karşımda
***
Kimi evlerde, kimi yollarda
Kimi yabancı kollarda
Kimi sen gibi, kimi ben gibi
Yine yalancı sonlarda
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
***
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sende yılın gönül yarası
Bu gece sende acı çekmenin sırası
Bu gece sevdam altın sarısı
-
Söylememem gereken her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bi' şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
***
Söylememem her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bir şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
-
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
-
Sana oturup diller dökemem
Kırıp dizimi bi' kenara çökemem
Aynı dili konuşamıyoruz
Bu saatten sonra istesem de sökemem
Attığın her adımdan aldığın her nefesten haberim var
Girdiğin her delikten yaktığın her yürekten haberim var
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme
Sana oturup diller dökemem
Kırıp dizimi bi' kenara çökemem
Aynı dili konuşamıyoruz
Bu saatten sonra istesem de sökemem
Attığın her adımdan aldığın her nefesten haberim var
Girdiğin her delikten yaktığın her yürekten haberim var
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme, gece gece söyletme
Yanıyorum ah, ölüyorum ah
Bitiyorum zannetme