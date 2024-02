Neyimiz kaldı hayatta Bir de sen vur Vur rahatla Canımız zaten emanet Alacaksan al be dünya Şiki şiki baba Hadi bize oyna Şiki şiki baba Hadi yine hoppa Aaah be dünya Aaah yalan dünya Neyimiz kaldı hayatta Vuruyon hala inatla Canımız aşka emanet Hadi sen sağ ben selamet Şiki şiki baba Hadi bize oyna Şiki şiki baba Hadi yine hoppa Aaah be dünya Aaah yalan dünya