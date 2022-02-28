Yalancılar Şarkı Sözleri
Ayla Çelik Yalancılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayla Çelik Yalancılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalancılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İstemem, üzülmeyin
Yok, istemem, düşünmeyin
Hep sorun, sorun, sorun
Az ötede durun
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Bitmeyen sınavlarım
Benim sevgili dostlarım
Hep vurun, vurun, vurun
İnanamıyorum
***
Dibe vurmuş hâlimiz
Niye böyle zalimiz?
İyi kötü mazimiz var
Vardı sizinle
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyorlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyorlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var
***
Bitmeyen sınavlarım
Benim sevgili dostlarım
Hep vurun, vurun, vurun
İnanamıyorum
***
Dibe vurmuş hâlimiz
Niye böyle zalimiz?
İyi kötü mazimiz var
Vardı sizinle
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyorlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyorlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var
***
Aramızdaki dağlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyorlar
İçimizde yalan, yalan, yalancılar var