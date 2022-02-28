Ayla Çelik

İstemem, üzülmeyin Yok, istemem, düşünmeyin Hep sorun, sorun, sorun Az ötede durun *** Bitmeyen sınavlarım Benim sevgili dostlarım Hep vurun, vurun, vurun İnanamıyorum *** Dibe vurmuş hâlimiz Niye böyle zalimiz? İyi kötü mazimiz var Vardı sizinle *** Dağlar, aramızdaki dağlar Hiç utanmıyorlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var *** Dağlar, aramızdaki dağlar Hiç utanmıyorlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var *** Bitmeyen sınavlarım Benim sevgili dostlarım Hep vurun, vurun, vurun İnanamıyorum *** Dibe vurmuş hâlimiz Niye böyle zalimiz? İyi kötü mazimiz var Vardı sizinle *** Dağlar, aramızdaki dağlar Hiç utanmıyorlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var *** Dağlar, aramızdaki dağlar Hiç utanmıyorlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var *** Aramızdaki dağlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var *** Dağlar, aramızdaki dağlar Hiç utanmıyorlar İçimizde yalan, yalan, yalancılar var