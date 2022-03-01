Anlamazdın (Orijinal) Şarkı Sözleri
Ayla Dikmen Anlamazdın (Orijinal) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayla Dikmen Anlamazdın (Orijinal) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlamazdın (Orijinal) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayla Dikmen
Anlamazdın (Orijinal)
Tüm Şarkıları
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda