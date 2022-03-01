Ayla Dikmen

Aşk Defteri Şarkı Sözleri
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Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
***
Unuttum geçmişler
Unuttum o günleri
Eski sevgilileri
***
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar