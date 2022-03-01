Ayla Dikmen

Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişler Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar