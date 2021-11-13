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Ayla Dikmen

Ayla Dikmen

En Çok Dinlenen Ayla Dikmen Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Niksar'ın Fidanları

Ayla Dikmen 04:11
02

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08
03

Zehir Gibi Aşkın Var

Ayla Dikmen 03:37
04

Sensiz Yaşamam Feat Deniz Seki

Ayla Dikmen 04:28
05

Onu Bunu Bilmem

Ayla Dikmen 03:54

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