İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın Feat Yaşar Şarkı Sözleri
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Ayla Dikmen
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın Feat Yaşar
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Uzaktan bakıyorsam
Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni
Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni
Hakkın yok, sevme beni
***
Uzaktan bakıyorsam
Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni
Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni
Hakkın yok, sevme beni
Hakkın yok sevmeye beni
***
Varsın bu aşk böyle kalsın
Sen içimde yaşayacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
***
Gizli, saklı, habersiz
Orada, burada sessiz geçen günlerimiz
Her zaman yaşanmayan
Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz?
***
Gizli, saklı, habersiz
Orada, burada sessiz geçen günlerimiz
Her zaman yaşanmayan
Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz?
***
Söyle nerde o sevgimiz?
Varsın bu aşk böyle kalsın
Sen içimde yaşayacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
***
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın
Bu dünyaya bir daha gelirsem
İlk ve son aşkım sen olacaksın