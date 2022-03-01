Ayla Dikmen

Uzaktan bakıyorsam Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni Hakkın yok, sevme beni *** Uzaktan bakıyorsam Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni Hakkın yok, sevme beni Hakkın yok sevmeye beni *** Varsın bu aşk böyle kalsın Sen içimde yaşayacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın *** Gizli, saklı, habersiz Orada, burada sessiz geçen günlerimiz Her zaman yaşanmayan Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? *** Gizli, saklı, habersiz Orada, burada sessiz geçen günlerimiz Her zaman yaşanmayan Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? *** Söyle nerde o sevgimiz? Varsın bu aşk böyle kalsın Sen içimde yaşayacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın *** Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın