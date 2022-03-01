Nereye Şarkı Sözleri
Ayla Dikmen Nereye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayla Dikmen Nereye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nereye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye