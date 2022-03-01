Ayla Dikmen

Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye