Niksar'ın Fidanları Şarkı Sözleri
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Ayla Dikmen
Niksar'ın Fidanları
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Şu cerenin kaşı , gözü sürmeli , yar yar
Şu cereni nerde bulup sevmeli?
Şu cereni sevdiğine vermeli , yar yar
Şu cereni nerde bulup sevmeli?
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Kalenin bedenleri , nanay yavrum nanay !..
Koyverin gidenleri , nanay yavrum nanay !..
***
İpek bürük bürümüş, yar yar yar yandım,
Niksar'ın fidanları , nanay yavrum nanay !..
Niksar'ın fidanları , nanay yavrum nanay !..
***
Hoppa nina ninanay ninanay nay
Ninanay yavrum ninanay nay...
***
Entarisi aktandır , yar yar yar yandım
Ne gelirse haktandır , nanay yavrum nanay !...
***
Benzimin sarılığı yar yar yar yandım
Her dem ağlamaktandır , nanay yavrum nanay !..
Her dem ağlamaktandır , nanay yavrum nanay !..
***
Hoppa nina ninanay ninanay nay
Ninanay yavrum ninanay nay...
***
Kaleden iniyorum yar yar yar yandım
Çağırsan dönüyorum nanay yavrum nanay !...
***
Kurudum kibrit oldum , yar yar yar yandım
Üflesen sönüyorum, nanay yavrum nanay !...
***
Hoppa nina ninanay ninanay nay
Ninanay yavrum ninanay nay...