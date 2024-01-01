Ayla Dikmen

Onu Bunu Bilmem Kararlıyım Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Ahh sen ne dersen de Ahh istemesende Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Ahh sen ne dersen de Ahh istemesende Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Ahh sen ne dersen de Ahh istemesende Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişler Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar

Nereye Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye

Zehir Gibi Aşkın Var Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la

Sensiz Yaşamam Sen benimsin benim biricik sevgilim Senden ayrı olsam senden uzak olsam Geçmez günlerim Seni görünce ben doğdum sanki yeniden Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden *** Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Bundan sonra sen her şeyimsin benim Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Sen benimsin sen sevgilimsin *** Güneşten daha sıcak senin tatlı bakışın Ağlıyorsam eğer inan bunlar hep Sevinç gözyaşım Seni görünce ben doğdum sanki yeniden Öyle yalnızdım öyle uzaktım ben sevgiden *** Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Bundan sonra sen her şeyimsin benim Sensiz yaşamam sensiz yaşamam Sen benimsin sen sevgilimsin

Kim Dinler Sizi Bana olmaz bu dediler Seni hiç beğenmediler Suçumuz sevişmekmiş İllede vermediler İşsiz güçsüz derbeder Seni hemen terkeder Birini bulur gider Bilsen ah neler dediler Kim dinler kim dinler sizi Sevmişiz birbirimizi Bırakın rahat ne olur ikimizi Kim dinler kim dinler sizi Kıskanmayın sevgimizi Kim dinler kim dinler kim dinler sizi Kim dinler kim dinler sizi Sevmişiz birbirimizi Bırakın rahat ne olur ikimizi Kim dinler kim dinler sizi Kıskanmayın sevgimizi Kim dinler kim dinler kim dinler sizi Bana neler ettiler Üstümden kitlediler Kaçarım dedimse de Yinede vermediler Aldırmam kime ne söylerse Düğün bayram hergün bize İbret olsun hepinize Koşun sevdiğinize Kim dinler kim dinler sizi Sevmişiz birbirimizi Bırakın rahat ne olur ikimizi Kim dinler kim dinler sizi Kıskanmayın sevgimizi Kim dinler kim dinler kim dinler sizi Kim dinler kim dinler sizi Sevmişiz birbirimizi Bırakın rahat ne olur ikimizi Kim dinler kim dinler sizi Kıskanmayın sevgimizi Kim dinler kim dinler kim dinler sizi

Yolcu Yolunda Gerek Sanma herkes senden daha mutludur Kaybedenler hep umutludur "Nasip buymuş" diyerek, bilerek bilmeyerek Durma, yolcu yolunda gerek Bak sağına soluna, sevenler var Sevgiyi bir kuruşa verenler var "Hayat buymuş" diyerek, çek yükünü gülerek Durma, yolcu yolunda gerek Ah, böyle gider başından sonuna dek Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek Ah, böyle gider başından sonuna dek Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek Sanma herkes senden daha mutludur Kaybedenler hep umutludur "Nasip buymuş" diyerek, bilerek bilmeyerek Durma, yolcu yolunda gerek Bak sağına soluna, sevenler var Sevgiyi bir kuruşa verenler var "Hayat buymuş" diyerek, çek yükünü gülerek Durma, yolcu yolunda gerek Ah, böyle gider başından sonuna dek Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek Ah, böyle gider başından sonuna dek Ah, hiç bilinmez ner'de nasıl bitecek

Olacak Olacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Giderken düşündü mü? Ne kadar sevinçliydi Başka sevgili bulmuştu Sanki çılgın gibiydi Sanki çılgın gibiydi Giderken düşündü mü? Ne kadar sevinçliydi Başka sevgili bulmuştu Sanki çılgın gibiydi Sanki çılgın gibiydi Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Kalbimin damgasını Vurmuşum ben aşkıma Bana nasılsa dönecek Gitse de başkasına Gitse de başkasına Kalbimin damgasını Vurmuşum ben aşkıma Bana nasılsa dönecek Gitse de başkasına Gitse de başkasına Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek yalvaracak Olacak olacak daha neler olacak Kapıma gelecek ağlayacak

Zehir Gibi Aşkın Var (Remix) Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la

Nereye (Remix-2) Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye

Yanan Mum Son saatim çok erken Çalsın istemiyorum Beni dostlar yaşarken Alsın istemiyorum Beni dostlar yaşarken Alsın istemiyorum Ölümümde sonumda Yalnızlığım ruhumda Gözlerim yanan mumda Kalsın istemiyorum Ölümümde sonumda Yalnızlığım ruhumda Gözlerim yanan mumda Kalsın istemiyorum Son saatim çok erken Çalsın istemiyorum Beni dostlar yaşarken Alsın istemiyorum Beni dostlar yaşarken Alsın istemiyorum Ölümümde sonumda Yalnızlığım ruhumda Gözlerim yanan mumda Kalsın istemiyorum Ölümümde sonumda Yalnızlığım ruhumda Gözlerim yanan mumda Kalsın istemiyorum

Anlamadın mı Ölüyordum hasretinden Koştum geldim hep peşinden Ne diller döktüm sana Anlamadın mı anlamadın mı Ölüyordum hasretinden Koştum geldim hep peşinden Ne diller döktüm sana Anlamadın mı anlamadın mı Sarıldım ellerine Kapandım dizlerine Seviyorum seni dedim Anlamadın mı Sarıldım ellerine Kapandım dizlerine Seviyorum seni dedim Anlamadın mı Allahıma yalvarayım Daha başka ne yapayım Kalbimi verdim sana Anlamadın mı anlamadın mı Allahıma yalvarayım Daha başka ne yapayım Kalbimi verdim sana Anlamadın mı anlamadın mı Sarıldım ellerine Kapandım dizlerine Seviyorum seni dedim Anlamadın mı Sarıldım ellerine Kapandım dizlerine Seviyorum seni dedim Anlamadın mı Sarıldım ellerine Kapandım dizlerine Seviyorum seni dedim Anlamadın mı

İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın (Yaşar Dü Uzaktan bakıyorsam Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni Hakkın yok, sevme beni *** Uzaktan bakıyorsam Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni Benden önce birisi görmüş, sevmişse seni Hakkın yok, sevme beni Hakkın yok sevmeye beni *** Varsın bu aşk böyle kalsın Sen içimde yaşayacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın *** Gizli, saklı, habersiz Orada, burada sessiz geçen günlerimiz Her zaman yaşanmayan Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? *** Gizli, saklı, habersiz Orada, burada sessiz geçen günlerimiz Her zaman yaşanmayan Bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? Söyle nerde o sevgimiz? *** Varsın bu aşk böyle kalsın Sen içimde yaşayacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın *** Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha gelirsem İlk ve son aşkım sen olacaksın

Nereye (Remix) Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye