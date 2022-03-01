Onu Bunu Bilmem Kararlıyım Şarkı Sözleri
Ayla Dikmen Onu Bunu Bilmem Kararlıyım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayla Dikmen Onu Bunu Bilmem Kararlıyım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onu Bunu Bilmem Kararlıyım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayla Dikmen
Onu Bunu Bilmem Kararlıyım
Tüm Şarkıları
-
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesen de
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesen de
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Ahh sen ne dersen de
Ahh istemesen de
Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez
Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok
***
Onu bunu bilmem kararlıyım
Hiç yalvarma ben haklıyım
Artık senden kaçmalıyım
Başka çaresi yok