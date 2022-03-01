Ayla Dikmen

Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Ahh sen ne dersen de Ahh istemesen de Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Ahh sen ne dersen de Ahh istemesen de Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Ahh sen ne dersen de Ahh istemesen de Böyle sürüp gitmez, sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma, hiç akıl ermez *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok *** Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok