Ayla Dikmen

Zehir Gibi Aşkın Var Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Aşk der geçerdin Gel de şimdi gör Boş der gülerdin Sev de neymiş gör *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Tövbe yaradanıma Kul oldum sanki sana Öylesine girdin kanıma *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la *** Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Zehir gibi aşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la Bir de içen şaşkın var layla layla la la la

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişler Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar