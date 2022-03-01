Seninle Sonsuza Kadar Şarkı Sözleri
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Ayla Dikmen
Seninle Sonsuza Kadar
-
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
-
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
***
Unuttum geçmişler
Unuttum o günleri
Eski sevgilileri
***
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
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