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7/24 Dinle Gelgit

Gelgit Şarkı Sözleri

Aylin Aslım Gelgit şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım Gelgit şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gelgit sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aylin Aslım

Aylin Aslım

Gelgit

  • 4 Gün 4 Gece

  • Senin Gibi

  • Dalgalar

  • Zor Günler

  • Yıldızlar Var

  • Keşke

  • Birgün

  • Küçük Sevgilim

  • Aynı

  • Senin Gibi (Remiks)

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